Anna Tsariova (photo d'archives): la journaliste de 35 ans est décédée. Image: instagram

La rédactrice en chef adjointe du journal préféré de Poutine meurt subitement

La journaliste Anna Tsariova, proche du Kremlin, est décédée dans des circonstances mystérieuses. Ce n'est pas le premier incident de ce genre à la direction du quotidien russe Komsomolskaïa Pravda.

La journaliste russe Anna Tsariova est morte. C'est ce qu'écrivent le Daily Mail et le journal Bild, en se référant à l'agence de presse russe Tass. Les circonstances de sa mort sont énigmatiques.

Avant son décès, la trentenaire a été pendant six ans vice-rédactrice en chef du journal proche du Kremlin Komsomolskaïa Pravda et considéré comme l'un des journaux préférés de Vladimir Poutine. C'est en outre le journal au plus fort tirage du pays.

Son père a découvert le corps

Anna Tsariova était responsable de la version en ligne du Komsomolskaïa Pravda. Le site web a atteint près de 84 millions de lecteurs en octobre et traite notamment de la guerre en Ukraine.

Les médias russes rapportent qu'il n'y a aucun indice d'effraction dans son appartement. En outre, rien n'indique, pour l'instant, qu'elle soit morte de manière violente. Le corps de la journaliste a été découvert par son père, qui n'avait pas de nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours.

Autre mort mystérieuse

Quelques jours avant sa mort, Anna Tsariova se serait plainte d'une maladie respiratoire et aurait eu une forte fièvre. Les autorités estiment pour l'instant qu'elle a été victime d'un «arrêt cardiaque brusque».

La mort mystérieuse de la journaliste n'est pas la première du genre au sein de la direction de Komsomolskaïa Pravda: en septembre 2022, Vladimir Soungorkine, alors âgé de 68 ans et rédacteur en chef du journal, est décédé.

Incertitude sur la cause du décès

Sa mort a d'abord également été annoncée comme étant due à un arrêt cardiaque. Cependant, les enquêteurs ont trouvé des traces sur le corps indiquant que Vladimir Soungorkine serait mort par asphyxie. Un médecin qui a examiné son corps immédiatement après sa mort a, en outre, évoqué la possibilité d'une attaque cérébrale.

Peu avant sa mort, le rédacteur en chef a perdu conscience lors d'un voyage avec des collègues. L'un d'entre eux raconte l'incident: «Vladimir s'est soudainement mis à chercher de l'air. Nous l'avons emmené prendre de l'air frais, mais rien n'y a fait, il était déjà évanoui».

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

(t-online, jse)