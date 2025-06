Un blindé allemand Marder. Keystone

L'Europe «compense largement» le désengagement américain en Ukraine

Depuis le début de l'année, les dépenses européennes destinées à l'Ukraine ont dépassé l'aide américaine. Une première. Reste à savoir s'il s'agit d'une hausse temporaire ou du début d'une évolution plus durable.

Une hausse de l'aide des pays européens à l'Ukraine a permis en 2025 de combler le vide laissé par le désengagement de Washington, a rapporté lundi dans un communiqué l'institut allemand Kiel. «L'Europe comble largement le retrait de l'aide américaine», écrit-il.

Alors que «les Etats-Unis, qui étaient auparavant le plus gros donateur à l'Ukraine, n'ont pas annoncé de nouvelle enveloppe depuis début janvier», l'Ukraine a tout de même reçu plus d'aide de janvier à avril 2025 qu'en moyenne les années précédentes sur la même période, précise l'institut allemand, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à Kiev depuis l'invasion russe du 24 février 2022.

Au début 2025, les données du Kiel Institute montrent que «la récente augmentation de l'aide européenne a été tirée par un petit groupe de pays», au premier rang desquels figurent «les pays nordiques et le Royaume-Uni».

Concrètement, la Suède a alloué 1,6 milliard d'euros en mars, alors que la Norvège a dépensé 670 millions d'euros en avril, des chiffres mensuels records pour ces deux pays. De son côté, Londres a déboursé 4,5 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Christoph Trebesch, qui dirige l'équipe du Kiel Institute, a déclaré:

«Reste à savoir s'il s'agit d'une hausse temporaire ou du début d'une évolution plus durable du rôle de l'Europe en tant que principal soutien de l'Ukraine» Christoph Trebesch

Baisse de l'aide allemande

En revanche, «il est frappant de constater le peu d'aide allemande allouée ces derniers mois», a commenté M. Trebesch.

«Au lieu d'augmenter son soutien après l'arrivée de Trump au pouvoir, nous observons une forte baisse de l'aide allemande par rapport aux années précédentes» Christoph Trebesch

«La tendance est la même pour l'Italie et l'Espagne», a-t-il précisé.

Au 30 avril 2025, 294 milliards d'euros au total ont été donnés ou alloués à des dépenses précises en faveur de l'Ukraine (sur 405 milliards promis), selon les derniers chiffres du Kiel Institute. Les 111 milliards restants ont été promis sur le long terme, mais pas encore alloués.

Sur la somme déjà donnée, 140 milliards d'euros (donnés ou alloués) sont de l'aide militaire, 133 milliards de l'aide financière et 21 milliards de l'aide humanitaire. Les premiers donateurs sont l'Union européenne et ses membres (131 milliards d'euros donnés ou alloués), les Etats-Unis (115 milliards) et le Royaume-Uni (19 milliards).

En matière d'aide militaire, l'Europe, Royaume-Uni compris, «dépasse pour la première fois depuis juin 2022 les Etats-Unis», selon le Kiel Institute. Les Européens ont déjà donné ou alloué à l'Ukraine 72 milliards d'euros d'aide militaire depuis le début de la guerre, contre 65 milliards pour les Etats-Unis. (ats)