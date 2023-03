Poutine cherche des soldats, mais veut éviter une nouvelle mobilisation. Image: sda

Poutine est prêt à tout pour trouver de nouveaux soldats

Le président russe tente par tous les moyens de renforcer ses troupes. Après des opérations de recrutement dans les prisons, il mise désormais sur de nouveaux moyens pour trouver des soldats.

Pour Vladimir Poutine, tous les moyens sont bons pour recruter des forces armées supplémentaires. Le recrutement se ferait toujours de façon volontaire. Mais ce qui interroge, ce sont les lieux dans lesquels ils se font. C'est ce qu'écrit lundi le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW).

Des hommes aux pensées suicidaires sont actuellement appelés par un psychiatre moscovite à s'engager dans le service militaire, indique l'ISW. Ce ne serait pas la première fois que Poutine chercherait des volontaires parmi les personnes diagnostiquées avec des troubles mentaux. Un hôpital psychiatrique de Saint-Pétersbourg avait déjà appelé l'année dernière ses patients à s'enrôler dans des bataillons de volontaires, selon plusieurs médias.

Lundi, la région russe d'Extrême-Orient de l'Amour s'est adressée aux jeunes orphelins. Ceux qui participent à la guerre se verront attribuer un logement. «Parmi les orphelins, les personnes qui participent ou ont participé à l'opération militaire spéciale sont actuellement prioritaires pour l'attribution d'un certificat de logement», a déclaré la ministre des Affaires sociales de la région, Natalia Kisseliova, selon un communiqué de presse de l'administration locale.

Appels pour rejoindre Wagner

Selon l'ISW, les appels à rejoindre les unités du groupe de mercenaires Wagner se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux ultranationalistes russes. Par le passé, le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a également recruté ses combattants dans les prisons.

Des fonctionnaires ukrainiens dénoncent également des cas où des agents russes ont enregistré des adolescents ukrainiens nés en 2006 pour le service militaire dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

Selon des informations de l'état-major ukrainien, les centres de recrutement militaires de la région de Donetsk occupée reçoivent des instructions pour vérifier les documents d'identité des officiers de réserve de moins de 65 ans ainsi que des soldats, sous-officiers et sergents de moins de 50 ans.

L'ISW a également observé sur plusieurs canaux Telegram russes la répétition des appels à rejoindre les bataillons de volontaires existants. Certains fonctionnaires russes auraient mis en place des centres de recrutement mobiles pour promouvoir le service militaire volontaire.

La mobilisation partielle de septembre

L'ISW voit dans des mesures comme celles-ci des parallèles évidents avec les campagnes de recrutement qui s'étaient déjà adressées aux volontaires entre fin mai 2022 et septembre 2022. Là aussi, il y avait eu entre autres des centres de recrutement mobiles ainsi que des appels au recrutement via Telegram.

A l'époque, les campagnes n'avaient pas abouti. En septembre 2022, Poutine a donc ordonné la première mobilisation partielle dans toute la Russie, y compris pour les réservistes qui ne voulaient pas se porter volontaires.

Le fait que les volontaires soient à nouveau sollicités indique que le Kremlin n'a plus assez de réserves pour poursuivre son offensive après la bataille de Bakhmout, observe encore l'ISW. Dans cette ville de l'est de l'Ukraine, les mercenaires russes de Wagner et l'armée ukrainienne se livrent une bataille acharnée depuis des mois. Pour les deux parties, gagner ce territoire constituerait une victoire symbolique.

Poutine veut éviter d'arriver à un recrutement forcé, car il en va de la survie du Kremlin. La mobilisation partielle de l'automne dernier avait été mal accueillie par la population russe. C'est pourquoi Poutine espère, selon l'ISW, que le recrutement sur une base volontaire suffira.

En se référant à des vétérans russes et à des blogueurs militaires, l'ISW précise que la Russie ne pourra pas atteindre ses objectifs sans une mobilisation à grande échelle. On s'attend donc à ce que le Kremlin lance une nouvelle vague de mobilisation au plus tôt à l'été 2023.