ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Russie

Les drones-ballons ukrainiens rendent l’armée russe nerveuse

Un ballon porte un drone kamikaze ukrainien
Sur cette photo publiée par Kettle Tech Labs, on peut voir un drone kamikaze être porté par un ballon.Image: dr

«Audacieux et peu coûteux», ce procédé inquiète en Russie

Kiev mise de plus en plus sur une ancienne méthode pour acheminer des drones loin dans l’arrière-pays russe: les ballons. Des médias proches du Kremlin mettent déjà en garde contre cette tactique.
10.06.2026, 05:3010.06.2026, 05:30
Anna von Stefenelli / t-online
Un article de
t-online

Une technologie militaire remontant à l’époque de la Révolution française connaît un regain d’intérêt sur le champ de bataille moderne. Les forces armées ukrainiennes utiliseraient des ballons stratosphériques, ou aérostats, afin de soutenir des attaques de drones sur de longues distances.

Cette technologie semble susciter une inquiétude croissante au sein des forces armées russes. Des sources proches du Kremlin tirent la sonnette d’alarme depuis plusieurs jours. La chaîne Telegram prorusse «tactical 13» a récemment affirmé que des «ballons transportant des drones rapides» avaient été abattus au-dessus de la Crimée pour la première fois. Selon l’hebdomadaire russe Argumenty i Fakty (AiF), l’adversaire aurait trouvé «un moyen audacieux et peu coûteux de pénétrer profondément sur le territoire russe».

Une «fenêtre d'opportunité» de Poutine fait craindre le pire en Europe

La méthode a également attiré l’attention grâce à une vidéo de l’entreprise Kettle Tech Labs, diffusée sur les réseaux sociaux à la fin du mois de mai. On y voit un drone ukrainien de type «Hornet» être lancé depuis un ballon à plusieurs kilomètres d’altitude.

Ils lancent des drones kamikazes avec des ballons

Vidéo: extern / rest

Drones et reconnaissance: de nombreuses utilisations

Selon le portail spécialisé Technology.org, les drones ukrainiens seraient désormais capables de parcourir plus de 1500 kilomètres. Les ballons pourraient ainsi contribuer à accroître la portée et l’efficacité de ce type d’opérations.

L’inquiétude des forces russes s’expliquerait également par les autres usages possibles de cette technologie. Technology.org indique que ces ballons peuvent remplir différentes missions. Ils pourraient notamment embarquer des systèmes de reconnaissance ou servir de relais de communication afin d’aider les drones à longue portée dans leurs tâches de navigation et de transmission de données.

La technologie elle-même est relativement simple. Ces ballons, également utilisés dans le domaine scientifique, sont généralement fabriqués à partir de matériaux fins tels que le latex, le polyéthylène ou le mylar. Cette simplicité constitue toutefois un avantage, les ballons apparaissant de manière très discrète sur les écrans radar. En outre, ils évoluent à très haute altitude, ce qui peut en faire des cibles difficiles pour les systèmes de défense aérienne.

Cette alerte au drone a mis la Lituanie face à ses «angles morts»

Mais les ballons sont aussi parfois utilisés comme leurres. Leur objectif serait alors de contraindre les systèmes de défense antiaérienne russes à s’activer, révélant ainsi leur position.

Cette pratique n’est toutefois pas nouvelle. D'une part la Russie utilise elle aussi des ballons de ce type, mais les armées occidentales expérimentent également cette technologie. Lors de l’exercice militaire américain «Sword26», l’armée des Etats-Unis a par exemple aussi lancé des ballons stratosphériques depuis la Suède. (trad. hun)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Zelensky promet de réparer un oléoduc qui fournit en pétrole russe la Hongrie
5
Zelensky promet de réparer un oléoduc qui fournit en pétrole russe la Hongrie
de Team watson
Ces drones français ont «abattu des Shahed russes en Ukraine»
Ces drones français ont «abattu des Shahed russes en Ukraine»
de Alexandre Cudré
Ce que la chute d'Orban va changer pour l'Ukraine
Ce que la chute d'Orban va changer pour l'Ukraine
de Camille CAMDESSUS
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie
«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie
Cette avancée de Zelensky «irrite» Moscou
Cette avancée de Zelensky «irrite» Moscou
de Maria KOSTENKO, kiev
Thèmes
31 photos d'hôtels incroyablement moches
1 / 27
31 photos d'hôtels incroyablement moches
partager sur Facebookpartager sur X
Ils lancent des drones kamikazes avec des ballons
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Ukraine a compris comment arrêter Poutine
Les signes que l'évolution de la guerre en Ukraine pourrait contraindre Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations avant la fin de l'année se multiplient. Cependant, le président russe ne comprend qu'un seul langage.
La guerre contre l'Ukraine dure déjà plus longtemps que la «Grande Guerre patriotique», nom donné par les Russes à la Seconde Guerre mondiale à partir de 1941.

Après bientôt quatre ans et demi d'une effroyable guerre d'usure, les signes que Moscou doit réévaluer ses objectifs de guerre se multiplient. Il n'est plus question d'écrasement total de l'Ukraine, qui était pourtant l'intention initiale de l'«opération spéciale».
L’article