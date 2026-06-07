assez ensoleillé23°
DE | FR
burger
International
Europe

La Lituanie échafaude un plan contre les drones de Poutine

Cette alerte au drone a mis la Lituanie face à ses «angles morts» sécuritaires.
Après une alerte au drone, la Lituanie s'est rendue compte de ses manquements sécuritaires. Sur la photo, de gauche à droite: Mantas Varaska, maire de la petite ville de Kazlu Ruda et le vice-ministre de la défense, Tomas Godliauskas.Image: WOJTEK RADWANSKI / AFP / Imago, montage watson

Cette alerte au drone a mis la Lituanie face à ses «angles morts»

Face à la menace russe et au risque d'attaques de drones émanant de la guerre en Ukraine, la Lituanie découvre les failles de son réseau d’abris civils et accélère sa préparation.
07.06.2026, 15:5007.06.2026, 15:50
Magdalena PACIOREK, Vilnius, Lituanie / AFP

Au son strident de la sirène d'alerte déclenchée pour la première fois à Vilnius, la capitale lituanienne, après la détection d'un drone errant, Ruta Gaskauskaite s'est précipitée vers l'abri le plus proche, mais y a buté sur une porte close à double tour.

Ex-république soviétique désormais membre de l'Union européenne et de l'Otan, la Lituanie avertit de longue date contre la menace russe, plus pressante encore depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

Un système d'abris existant, mais pas au point

Comme les autres Etats partageant une frontière avec la Russie et le Biélorussie, le pays balte renforce sa défense et la préparation de sa population civile. Mais il est pris de court par la guerre des drones.

Ces 5 problèmes gâchent la vie de Poutine

Kiev multiplie de fait les frappes contre des sites pétroliers russes sur la mer Baltique en projetant des drones dont certains sont brouillés et délibérément déroutés par Moscou vers les pays se trouvant sur leur trajectoire, selon la Lituanie et ses alliés.

L'alerte du 20 mai sur Vilnius, déclenchée par le ministère de la défense, a mis à nu les failles du système. Ruta Gaskauskaite, responsable de projets culturels de 29 ans, explique:

«Certes, il y a cette application qui indique tous les abris à proximité, mais, quand nous sommes allés à l'un d'eux, il était tout recouvert de toiles d'araignée. Et il semblait qu'il n'y avait personne.»

Le troisième abri seulement s'est avéré accessible, mais même là, il a fallu attendre près de vingt minutes avant que quelqu'un ne vienne ouvrir la porte.

Des «angles morts» à combler

Son cas est loin d'être isolé: les témoignages des habitants désemparés ont foisonné. Pour Ruta Gaskauskaite:

«Ce test a montré qu'il y avait des angles morts auxquels nous n'avions pas pensé»
Chaque entreprise russe pourra acheter ses propres missiles

Le fiasco a contraint la première ministre lituanienne, Inga Ruginiene, elle-même conduite dans un abri ainsi que le président du pays et les parlementaires, à présenter publiquement ses excuses et promettre un réexamen des procédures. Interrogé, le vice-ministre de la défense, Tomas Godliauskas, a reconnu des failles:

«Nous devons améliorer notre approche du système d'abris, nous devons voir comment ces systèmes d'abris sont gérés, à qui ils appartiennent.»

Même si, a-t-il plaidé, «on ne peut pas être totalement préparés à toutes les situations» possibles.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici

L'objectif est aussi de former davantage de citoyens à la gestion des situations d'urgence, explique cet ancien militaire désormais chargé de la préparation de la population. Il compte pouvoir construire ou aménager, à partir de bâtiments existants, des lieux à usage mixte (salles de sport, par exemple) qui pourraient aussi servir d'abris.

Tomas Godliauskas a admis des lacunes dans la préparation du pays aux situations d&#039;urgence.
Tomas Godliauskas a admis des lacunes dans la préparation du pays aux situations d'urgence.Image: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Un manque d'abris viables dans les localités

Les projets concernent les centres urbains, mais aussi les campagnes. Mantas Varaska est le maire de Kazlu Ruda, une ville d'environ 6000 habitants située à une quarantaine de kilomètres de l'exclave russe de Kaliningrad et entourée de denses forêts où s'entraînent des soldats de l'Otan. L'élu regrette:

«Nous n'avons pas de véritables abris polyvalents pour civils»
Kazlu Ruda.
En vert: l'exclave russe de Kaliningrad.carte: watson

Il plaide pour la construction d'un abri souterrain long d'une centaine de mètres, capable d'accueillir 3000 personnes et susceptible, en temps de paix, de servir de salle de sport, de gymnase et de stand de tir.

Mantas Varaska désigne une vaste étendue verte qui longe la voie ferrée au centre de cette petite ville, où «en cas d'urgence, même si vous n'avez pas de voiture, vous pourriez rejoindre un lieu sûr en cinq minutes».

Selon lui, les travaux pourront commencer dès l'année prochaine, mais, pour l'heure, il cherche toujours les financements.

Mantas Varaska souhaite pouvoir mettre sa population à l&#039;abris dans des centres polyvalents.
Mantas Varaska souhaite pouvoir mettre sa population à l'abri dans des centres polyvalents.Image: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Organisation entre habitants

Les autocollants jaunes caractéristiques signalant un abri parsèment désormais Vilnius: on les voit à l'entrée de parkings, d'écoles, de ministères et de caves situées sous les blocs d'immeubles de l'époque soviétique.

«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie

Fin 2024, la Lituanie comptait 6344 abris, capables d'accueillir la moitié des 2,8 millions d'habitants, indique un rapport publié l'an dernier par la Cour des comptes nationale.

Selon elle, «l'Etat n'est pas encore prêt à protéger l'ensemble de la population en cas d'urgence ou de guerre». Aussi, certains habitants, comme Ruta Gaskauskaite, ont décidé de s'organiser entre eux.

Quelques jours après l'alerte aérienne à Vilnius, elle s'est réunie avec des amis pour discuter stockage de nourriture et équipement de survie, et réviser les gestes de premiers secours. Elle explique:

«C'est la seule chose qui me calme un peu, savoir que je suis prête (…) en espérant le meilleur et en me préparant au pire»
Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Zelensky promet de réparer un oléoduc qui fournit en pétrole russe la Hongrie
5
Zelensky promet de réparer un oléoduc qui fournit en pétrole russe la Hongrie
de Team watson
Ces drones français ont «abattu des Shahed russes en Ukraine»
Ces drones français ont «abattu des Shahed russes en Ukraine»
de Alexandre Cudré
Ce que la chute d'Orban va changer pour l'Ukraine
Ce que la chute d'Orban va changer pour l'Ukraine
de Camille CAMDESSUS
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie
«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie
Cette avancée de Zelensky «irrite» Moscou
Cette avancée de Zelensky «irrite» Moscou
de Maria KOSTENKO, kiev
Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Les Albanais manifestent contre un projet du clan Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Kim Yo Jong affirme que l’arsenal nucléaire est «non-négociable»
À la veille de la visite du président chinois Xi Jinping à Pyongyang, Kim Yo Jong a réaffirmé que le statut nucléaire de la Corée du Nord était irréversible.
Le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord est «absolument non-négociable», a affirmé la puissante soeur du dirigeant Kim Jong Un, Kim Yo Jong, citée dimanche par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap à la veille d'une visite dans le pays du président chinois Xi Jinping.
L’article