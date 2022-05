Les oligarques russes se réfugient en Thaïlande pour continuer à s'enrichir

Les hommes et femmes d'affaires russes seraient donc plus enclins à des partenariats avec la Chine ou l'Asie du Sud-Est, observe la RTS . «Avec le risque néanmoins de voir émerger un bloc commercial asiatique indépendant des puissances occidentales, et insensible à d'éventuelles sanctions à l'avenir, ainsi que de nouveaux oligarques », conclut le journal. (mndl)

Une occasion en or pour le pays du Sourire de se substituer à la Russie, larguée par les pays européens, et devenir le nouvel eldorado énergétique et pétrolier notamment.

Le but étant de remplir aussi rapidement que possible le vide créé par le boycott européen .

«Fuyant les sanctions européennes, les saisies et un marché occidental désormais perçu comme instable, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir investir leur argent en Thaïlande et en Asie»

Pour fuir les sanctions européennes émises à l'encontre de la Russie, de nombreux habitants – notamment les plus riches – visent des destinations réputées pour leurs fastueuses plages et leurs fêtes hédonistes. Phuket en favori , comme l'a révélé dimanche la RTS .

La très riche famille qui possède Decathlon veut rester en Russie

La discrète famille française Mulliez a fait fortune avec Décathlon, Auchan et Leroy Merlin. Sa présence importante en Russie devient de plus en plus problématique. A contrecœur, elle se résout à retirer une partie de ses magasins du pays.



L'argent ne fait pas tout. Mulliez, l'une des entreprises de commerce de détail les plus grandes et les plus rentables du monde, aussi implantée en Russie, l’a bien compris. Même en France, son pays d'origine, personne ne connaît son nom. Pourtant 10% des dépenses quotidiennes de tous les Français atterriraient dans la poche de la discrète famille propriétaire. Mulliez gère entre autres les supermarchés Auchan, le fournisseur d'articles de sport Decathlon et la chaîne de bricolage Leroy Merlin. Une entreprise colossale, composée de 500 000 collaborateurs, qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 80 milliards d'euros.