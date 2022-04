Comment le mégayacht d'un oligarque russe a tenté de ruser les autorités

Suleyman Kerimov

Kerimov est un oligarque russe. Il pèse 13,7 milliards de dollars et doit la majeure partie de sa richesse à une participation de 76% dans le plus grand producteur d'or de Russie «Polyus», comme l'écrit Forbes. Il réalise en outre des investissements dans des banques et des entreprises.



Il reste un homme mystérieux. Jusqu'à présent, il n'a pas donné une seule interview.