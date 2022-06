Les avions de lignes russes tombent en pièce et deviennent dangereux

Mais il y a d'autres problèmes:

«Les avions sont alimentés par des systèmes informatiques qui nécessitent une maintenance régulière, certains systèmes étant programmés pour s'éteindre après un certain nombre de cycles de vol ou de jours calendaires et se réinitialiser. Cela comprend les moteurs d'avion et les groupes auxiliaires de puissance, le générateur d'électricité qui pompe l'air comprimé à travers la cabine en vol et alimente le déclenchement du moteur lorsque l'avion est mis en marche pour la première fois.»