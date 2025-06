«Le mariage de Bezos n'a aucun lien avec le surtourisme» à Venise

Simone Venturini, adjoint au tourisme de la mairie de Venise, rejette les objections contre le mariage Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Image: DR/Imago/keystone

Le mariage de Bezos est-il un danger pour Venise? La mairie réagit

La mairie de Venise balaie les critiques visant la tenue des noces de Jeff Bezos et Lauren Sanchez dans la ville italienne. Il n'y aura «aucune privatisation des espaces publics», assure-t-elle.

Lisa DUSO, venise / afp

La mairie de Venise balaie les critiques des habitants craignant une «privatisation» de la Cité des Doges avant le mariage cette semaine du milliardaire Jeff Bezos, patron d'Amazon, avec la journaliste Lauren Sanchez, affirmant se préparer sereinement.

Ce mariage, en présence d'environ 200 invités triés sur le volet, est «l'un des nombreux mariages» que la ville abrite chaque jour et il n'y aura «aucune privatisation ni fermeture d'espaces publics», a assuré l'adjoint au tourisme de la mairie, Simone Venturini.

«La notoriété des personnes impliquées exige évidemment une attention particulière, notamment en terme de sécurité et de confidentialité», reconnaît-il, rappelant cependant que la ville a une longue tradition d'organisation «d'événements beaucoup plus exigeants, problématiques et complexes», comme une visite du pape ou une réunion du G7.

«Il n'y aura aucun impact sur le centre historique, aucune privatisation ni fermeture d'espaces publics n'est prévue», assure le responsable.

«Tout se déroulera dans des lieux privés, des hôtels privés, et il n'y aura donc aucune interférence avec les espaces publics ni la circulation nautique de la ville»

Critiques et manifestations

Le responsable balaye les objections des opposants à ce mariage qui veulent organiser des manifestations pour protester contre l'événement.« Ils représentent 150 personnes, ce sont les mêmes qui, depuis vingt ans, font de la protestation leur métier et leur raison d'être. Il y a vingt ans, des manifestations ont eu lieu contre Mose», Moïse en italien, un système de digues artificielles protégeant Venise des marées hautes, «et aujourd'hui Mose fonctionne», rappelle Venturini.

Il pense que les protestations pourraient également intervenir "en raison du rapprochement politique de Bezos avec les milieux conservateurs américains". "Nous faisons appel au bon sens: comme cet événement ne prévoit aucun impact négatif sur la ville, nous espérons que ce ne sont pas les manifestations qui engendreront des désagréments et des blocages de circulation", a-t-il mis en garde.

Bezos, Venise et le surtourisme

«Le mariage de Bezos n'a aucun lien logique avec la question du surtourisme. Il s'agit d'un mariage de très grande qualité, un événement pour 200 invités organisé de manière très restrictive, avec une liste d'invités extrêmement restreinte, sans aucun impact sur la ville», assure Venturini.



Il rappelle que «Venise a été la première ville depuis 60 ans à réagir à la problématique du surtourisme en mettant en place une série de mesures (...) visant précisément à limiter le tourisme de masse et à promouvoir un tourisme de (...) qualité».

Venise a instauré en 2024 un système d'entrée payante à 5 euros pour visiter la ville à la journée. L'an dernier 29 jours de grande affluence, entre avril et juillet, étaient concernés par cette taxe, mais en 2025 ce sont 54 jours qui sont prévus.