Un missile russe Iskander au moment de son lancement (photo d'archive): la Russie utilise fréquemment ce type de missiles balistiques contre l'Ukraine. Image: www.imago-images.de

«La Russie prépare des provocations militaires»: cet Etat de l'UE alerte

Les services de renseignement lettons alertent sur de possibles provocations russes visant les pays de l'est de l'Otan. Selon eux, Moscou pourrait recourir à des attaques hybrides, notamment par drones ou missiles, afin de fragiliser le soutien occidental à l'Ukraine.

Simon Cleven / t-online

Plus de «International»

Un article de

La Lettonie met en garde contre des tirs russes dirigés contre le flanc oriental de l'Otan. Selon une évaluation de ses services de renseignement, Moscou préparerait des attaques hybrides, comprenant notamment des frappes de drones et de missiles, dans le but d'exercer une pression sur les Etats baltes et la Pologne.

Un membre des services de renseignement a déclaré sous couvert d'anonymat à la chaîne américaine Fox News:

«Nous observons des indices laissant penser que la Russie prépare des provocations militaires contre les pays baltes ou la Pologne»

«Il ne s'agirait pas d'une guerre conventionnelle, car la Russie n'en a actuellement pas les moyens, mais d'attaques hybrides impliquant des missiles, des drones ou d'autres actions destinées à envoyer un message: cessez de soutenir l'Ukraine ou vous aurez vos propres problèmes», a-t-il poursuivi.

Selon les autorités lettones, ce qui inquiète, ce n'est pas tant une guerre conventionnelle qu'une erreur d'appréciation du président russe Vladimir Poutine. «Les institutions russes présentent à Poutine la réalité qu'il souhaite entendre, ce qui peut conduire à des décisions dangereusement erronées», a expliqué la même source. L'isolement du dirigeant russe et les informations biaisées provenant de son entourage pourraient accroître le risque de provocations.

D'après ce rapport, des attaques hybrides similaires à celles déjà observées en Pologne pourraient encore détériorer la situation sécuritaire dans la région. En septembre dernier, plusieurs drones russes ont pénétré dans l'espace aérien polonais, un incident interprété comme une provocation délibérée. Selon les autorités lettones, ce type d'évènement illustre la manière dont Moscou cherche à attiser les tensions sur le flanc oriental de l'Otan.

Par ailleurs, la Russie miserait de plus en plus sur ce que les services de sécurité lettons qualifient de «lawfare», un terme désignant l'utilisation du droit comme instrument de guerre politique. Moscou recourrait ainsi aux juridictions internationales et aux mécanismes juridiques pour faire pression sur les pays occidentaux et affaiblir leur soutien à l'Ukraine.

Pas de menace immédiate de la Russie

Un rapport récent des services de renseignement lettons indique également que la Russie étudie l'expérience de l'Iran face aux sanctions internationales afin de développer des stratégies comparables contre les pays occidentaux. Moscou aurait en outre préparé une plainte devant la Cour internationale de justice, accusant les Etats baltes de discriminer leurs minorités russophones. La Lettonie estime que de telles démarches juridiques ne visent pas uniquement les tribunaux, mais pourraient aussi servir de prétexte à de nouvelles provocations.

Si Riga ne perçoit actuellement aucune menace militaire directe, les services de renseignement mettent toutefois en garde sur le moyen terme. Ils soulignent:

«La Russie aura besoin de trois à cinq ans pour reconstituer ses capacités militaires, même si la guerre en Ukraine prenait fin aujourd'hui»

Selon les autorités lettones, les sanctions occidentales produisent néanmoins des effets tangibles. «Les informations dont nous disposons montrent que les sanctions pèsent lourdement sur l'économie russe et obligent le pouvoir à prendre des décisions difficiles», indiquent les services de renseignement. Reste toutefois une inconnue majeure: ces difficultés économiques suffiront-elles à infléchir la position de Vladimir Poutine sur l'Ukraine? Rien ne permet encore de l'affirmer. (adapt. tam)