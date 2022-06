L'ex-capitaine russe critique Poutine: «Je serai peut-être tué pour cela»

Avec son pays, Igor Denisov a participé à un championnat du monde de football et à un championnat d'Europe. La guerre en Ukraine a tout changé pour lui. Désormais, il se positionne publiquement contre le président russe.

L'ancien joueur de l'équipe nationale de football russe Igor Denisov (38 ans) s'est ouvertement positionné contre le président Vladimir Poutine et la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Dans un entretien avec le journaliste sportif et blogueur Nobel Arustamyan, l'ex-professionnel qualifie l'agression contre le pays voisin de «catastrophe».

Au début de la guerre, il a même enregistré un message vidéo à l'attention du président Vladimir Poutine pour lui demander d'arrêter la guerre. Il avait déclaré:

«Je suis prêt à me mettre à genoux devant vous»

Mais les médias russes n'ont pas voulu publier le message, a dit l'ex-capitaine de l'équipe nationale russe.

Igor Denisov a participé à la Coupe du monde 2014 avec la Russie. bild: IMAGO / Xinhua

Denisov: le peuple russe est coresponsable de la guerre

L'ancien capitaine de l'équipe russe est conscient des conséquences que ses déclarations pourraient avoir en Russie:

«Je ne sais pas, peut-être que je serai emprisonné ou tué pour ces mots, mais je le dis comme je le pense»

L'homme de 38 ans évoque également son état d'esprit au moment où la guerre a commencé: «Ma perception de tout a radicalement changé. Je n'ai pas dormi. J'ai probablement dormi trois heures pendant quatre jours. J'étais tout simplement choqué.»

Igor Denissov ne comprend pas la guerre d'agression en Ukraine. bild: IMAGO / Russian Look

La population russe porte une part de responsabilité dans la guerre, «car nous ne parvenons pas à faire comprendre notre point de vue au gouvernement», a-t-il déclaré.

Denisov: «Je suis contre»

Denissov estime que l'invasion de l'Ukraine n'a aucun sens: «Personne ne peut me l'expliquer. Peut-être parce que je ne suis pas lettré, peut-être parce que je ne connais pas bien l'histoire, mais je suis contre. Je n'aime pas que des gens meurent. Je ne peux plus me taire à ce sujet.»

Le footballeur a disputé 54 matches internationaux avec l'équipe nationale russe entre 2008 et 2016. Il a passé la majeure partie de sa carrière au Zénith Saint-Pétersbourg, avec lequel il a remporté l'Europa League en 2008 (à l'époque, la Coupe Uefa). Il a terminé sa carrière, en 2019, au Lokomotiv Moscou.

