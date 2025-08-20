faible pluie18°
Six têtes humaines trouvées sur une route au Mexique

epa11881067 A member of Mexico&#039;s state police rides a vehicle while patrolling the northern border, in Ciudad Juarez, Mexico, 07 February 2025. Mexican authorities began an operation in the regio ...
Le Mexique a enregistré plus de 450 000 homicides depuis 2006.Keystone

Six têtes humaines ont été retrouvées par des automobilistes sur une route dans l'Etat de Tlaxcala, dans le centre du Mexique. Cette région avait jusqu'à présent échappé à ce type de violence.
20.08.2025, 06:2420.08.2025, 06:24
Six têtes humaines ont été découvertes mardi sur une route reliant les Etats de Puebla et Tlaxcala, dans le centre du Mexique, a annoncé le parquet.

Cette découverte, sans précédent dans cette région du Mexique, a été signalée par des automobilistes, puis confirmée par le parquet de Tlaxcala, où se trouvaient les restes humains.

Un autre crâne et des restes humains ont par ailleurs été retrouvés dans la ville de Colima (ouest), ont indiqué mardi des sources policières citées par des médias locaux.

32 cadavres démembrés découverts dans une maison au Mexique

Les têtes retrouvées à Tlaxcala appartiennent à six hommes, a précisé le parquet sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte.

450 000 homicides

Selon les médias locaux, un texte retrouvé sur place revendique un règlement de comptes entre bandes rivales spécialisées dans le vol de gaz.

Si la présence de bandes criminelles opérant dans le trafic de drogues et de combustibles a été dénoncée dans les Etats de Puebla et de Tlaxcala, cette région du Mexique avait jusqu'à présent été exemptée de ce type de violence plus fréquente depuis plus de dix ans dans les Etats du nord et de la côte Pacifique du Mexique où opèrent des groupes de narcotrafiquants.

Le 30 juin dernier, sur une route de Sinaloa (nord-ouest), 20 cadavres ont été retrouvés, dont cinq décapités. Depuis le lancement controversé de la guerre contre le narcotrafic en 2006, le Mexique a enregistré plus de 450 000 homicides et 100 000 disparitions, selon les chiffres officiels. (ats)

