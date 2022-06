Voici comment Poutine cache sa fortune au monde entier

Une enquête publiée lundi montre comment Vladimir Poutine se cache derrière son entourage et les oligarques russes lorsqu'il s'agit de sa fortune personnelle. Le Kremlin rejette toute allégation.

Un lien a été établi entre un réseau de 86 sociétés et le président russe. Image: AP Pool Sputnik Kremlin

Une enquête menée par les journalistes d'investigation d'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et le média d'opposition russe Meduza a été publiée ce lundi et lève pour la première fois le voile sur une partie de la fortune de Vladimir Poutine. Selon Le Monde, un lien a été établi entre un réseau de 86 sociétés et le président russe, pour lequel ces dernières sont soupçonnées de détenir et gérer plusieurs actifs.

Cette information a été découverte suite à une fuite chez un fournisseur d’accès internet lié à la banque Rossiya. Selon les Etats-Unis, le directeur de la banque serait également le «trésorier de Vladimir Poutine», explique la Tribune de Genève. Parmi les biens ayant fait la une des journaux, un yacht de luxe gardé par des agents russes et attribué à la possession de Poutine.

Les actifs sont officiellement la propriété de l'entourage de Poutine ou d'oligarques russes. Néanmoins, tous ces biens semblent être gérés tel un patrimoine commun et les administrateurs de ces sociétés partagent le même domaine de messagerie: LLCinvest.ru. «Cela ressemble surtout à une coopérative, ou à une association, dans laquelle ses membres peuvent échanger des avantages et des biens», déclare un spécialiste de la corruption en Russie à l’OCCRP.

Un réseau corrompu

A travers ce réseau de sociétés, le président russe serait en réalité l'heureux propriétaire de l'équivalent de 4,5 milliards de dollars de biens immobiliers.

«Beaucoup, parmi les hommes d’affaires qui possèdent des sociétés LLCinvest, font partie d’un groupe d’amis et d’associés qui se sont regroupés autour de Poutine lorsque ce dernier était haut fonctionnaire à la mairie de Saint-Pétersbourg, dans les années 1990»

Toutefois, le Kremlin rejette toute allégation et déclare que le président russe «n’est en aucune manière lié ou associé aux actifs et organisations mentionnés». Quant aux employés de LLC Invest et aux riches propriétaires des entreprises individuelles, un seul a répondu au téléphone. Il est cité comme disant: «Je ne fais que signer des papiers ici.» Et plus loin: «Si mon entreprise faisait partie d'une grande entreprise, je ne le saurais pas.»

Le «Palais de Poutine», situé au bord de la mer Noire. Image: twitter

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de la société Rosinvest: pour rappel, Vladimir Poutine aurait détourné de l'argent de cette entreprise pour la construction d'un bien immobilier de luxe appelé «Le Palais de Poutine» par l'opposant Alexeï Navalny. Bien que le président russe ait été aperçu entre ses murs, il est officiellement la propriété d'Arkadi Rotenberg, ami de longue date du président russe.

Rosinvest a été dissoute après les révélations de Sergueï Kolesnikov, un homme d'affaires à la tête d'un schéma de corruption ayant permis à plusieurs oligarques russes de réunir des milliards de roubles au profit de Poutine. (sia)