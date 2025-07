Un jeune cycliste Franco-Allemand disparu en Iran a été arrêté

Les relations entre l'Iran et la France sont particulièrement tendues, alors que Téhéran reproche aux Occidentaux l'absence de condamnation des récentes frappes israéliennes et que Paris menace de rétablir le mécanisme de sanctions contre l'Iran dit «snapback» prévu dans l'accord de 2015 encadrant le programme nucléaire iranien.

Paris et les autres chancelleries européennes dont des ressortissants sont détenus en Iran accusent Téhéran de pratiquer la «diplomatie des otages», pour peser notamment dans les très sensibles discussions sur le nucléaire iranien, dans l'impasse depuis des années, et obtenir une levée des sanctions.

Deux autres Français, accusés notamment d'espionnage pour le compte d'Israël, sont détenus en Iran et encourent la peine de mort. La professeure de lettres âgée aujourd'hui de 40 ans, et son compagnon, âgé de 72 ans, avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran.

«Nous avons un devoir (...) de protection réciproque, surtout dans les temps si difficiles de tensions et de guerres» et «il faut le respecter», a-t-il ajouté, en appelant les voyageurs à «respecter les consignes» dont ce jeune cycliste «s'était moqué».

La cause de la disparition était pressentie, elle est désormais confirmée: le jeune Franco-Allemand, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 16 juin alors qu'il traversait l'Iran à vélo, «a été arrêté pour avoir commis un délit», a annoncé jeudi le chef de la diplomatie iranienne.

Zelensky remplace une ambassadrice stratégique

Après plus de quatre ans à Washington, l'ambassadrice ukrainienne Oksana Markarova devra probablement bientôt faire ses valises. Se serait-elle fait des ennemis parmi les républicains?

Oksana Markarova représente les intérêts de l'Ukraine à Washington depuis février 2021. Et la fin de son mandat semble désormais imminente. Motif officiel de ce remerciement: un téléphone entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi. C'est ce qu'ont annoncé de manière concordante le Financial Times et l'agence de presse Bloomberg.