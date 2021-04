Une frégate russe rate un tir de missile et c'est digne des Looney Tunes

Le plan à trois milliards de Biden pour booster l'éolien maritime

La Maison blanche à annoncé, lundi, un projet ambitieux: d'ici à 2030 plus de dix millions de foyers américains devraient être alimentés par de l'éolien.

L'Administration américaine a annoncé, lundi, vouloir étendre les parcs éoliens le long de la côte Est, rapporte le Washington Post. Dans un premier temps, une zone située entre Long Island et la côte du New Jersey a été désignée comme zone prioritaire pour l'éolien offshore (comprendre en mer), explique le New York Times. C'est là:

A travers ce plan ambitieux, Joe Biden vise à rattraper le retard de son pays dans le domaine. Le projet prévoit de générer 30 gigawatts d'énergie éolienne en …