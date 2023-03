Les mercenaires de Wagner portent d'inquiétants bracelets colorés

On voit régulièrement des bracelets sur les mercenaires de Wagner. Ce qui ressemble à un gadget à la mode est en fait un signal qui peut avoir des conséquences néfastes pour celui qui le porte.

Plus de «International»

Un article de

Les deux belligérants partagent régulièrement des images des prisonniers de guerre qu'ils ont capturés. C'est un instrument de propagande pour humilier l'adversaire ou montrer que des extrémistes se battent dans le camp adverse. On voit par exemple des soldats tatoués de croix gammées ou de runes nazies.

C'est ce qu'on voit également sur la photo partagée dimanche par Igor Sushko, directeur de l'organisation américaine pro-ukrainienne «Wind of Change». Le cliché montre un combattant de Wagner avec une grosse croix gammée tatouée sur l'épaule. Pourtant, un autre détail retient l'attention: ses bracelets.

image: twitter/Igor Sushk

Il s'avère que ces rubans ne sont pas un accessoire esthétique, mais ils ont une fonction précise. C'est ce que rapportent des sources ukrainiennes: les bracelets sont utilisés comme signe distinctif de maladies contagieuses. Ils seraient un signal d'alarme qui peut avoir des conséquences fatales pour les mercenaires, qui pourraient ainsi se voir refuser des soins médicaux pendant les combats.

Blanc = hépatite, Rouge = SIDA

Les rubans blancs indiquent que leur porteur est infecté par l'hépatite C, les rubans rouges par le SIDA. Il ne serait pas surprenant que certains combattants de Wagner soient séropositifs: le fondateur et chef Evgueni Prigojine a accueilli dans ses rangs un grand nombre de détenus de prisons russes. Rien que dans une prison près de Saint-Pétersbourg, 100 détenus dont l'infection a été confirmée ont été recrutés, a annoncé l'Ukraine en septembre.

telegram

Des mercenaires capturés et porteurs de ces bracelets auraient confirmé qu'ils avaient été forcés de les porter - parce que d'autres soldats se seraient sinon rebellés par peur d'être contaminés. Le VIH et l'hépatite C se transmettent par le sang. Entre 50 et 80% des personnes infectées par l'hépatite C développent une inflammation chronique du foie pouvant aller jusqu'à la cirrhose.

Les soldats marqués par ces rubans seraient traités avec la même prudence lorsqu'ils sont blessés, ou pas. Même les médecins russes sur le front refuseraient de les soigner, a-t-on appris auprès du ministère ukrainien de la Défense.

Les soldats de Wagner sont souvent envoyés comme chair à canon dans des commandos suicide contre des positions ukrainiennes bien protégées. La Russie subit des pertes énormes. L'état-major ukrainien a annoncé la semaine dernière que 1000 soldats russes étaient morts en une journée, mais ces chiffres sont impossibles à vérifier. (law)