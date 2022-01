Un morceau de fusée russe incontrôlable est entré dans l'atmosphère

Des experts spatiaux suivent une pièce de fusée russe dont on ignorait le point de chute.

Les experts de l'espace ont les yeux rivés vers le ciel. Une pièce de fusée russe incontrôlable est rentrée dans l'atmosphère terrestre, selon la dernière estimation du US Space Command, aux Etats-Unis, qui a suivi sa descente.

Il s'agit de la fusée lourde Angara-A5, rapporte CNN. Elle a été lancée depuis le pas de tir de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie. C'était le lundi 27 décembre. Le lancement avait pour but de tester un nouvel étage supérieur de fusée, connu sous le nom de «booster Persei», selon l'agence de presse officielle TAS.

Le lancement d'une fusée Angara-A5. Image: Shutterstock

Où est-ce que l'étage va tomber?

On peut dire sans risque de se tromper que dans les 24 heures à venir, il sera tombé, mais où, personne ne peut le dire, car en l'espace de quelques heures, il fera plusieurs révolutions autour du globe Holger Krag, responsable du bureau des débris spatiaux de l'Agence spatiale européenne. source: CNN

Est-ce qu'il y a déjà eu un cas semblable?

Oui et le plus récent était en mai 2021. Il s'agissait alors de la chute incontrôlée la fusée chinoise nommée Longue Marche. Et son feuilleton avait pas mal inquiété. En effet, c'était l'un des plus gros objets de mémoire récente à avoir heurté la Terre après être tombé de son orbite. Au final, elle était arrivée dans l'Océan Pacifique. Statistiquement, c'est logique, car la planète est composée à 70% d'eau.

La fusée chinoise et Persei sont différents. La première mesurait 32 mètres et le second une dizaine. Toutefois, leurs masses sont semblables, car Persei est rempli de carburant. Ce dernier devrait d'ailleurs brûler en entrant dans l'atmosphère.

Est-ce qu'il y a un risque?

Bien qu'il soit hautement improbable que cela cause des dommages ou blesse quelqu'un. L'expert en débris spatiaux, Holger Krag, a déclaré:

«Le risque est réel et ne peut être ignoré»

Pour rappel, la plupart des débris spatiaux se consument lors de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre. Cependant, il est possible que des éléments plus importants puissent causer des dommages s'ils devaient atterrir dans des régions habitées.

Comment cela se passe d'habitude?

La plupart du temps, tout est calculé. A la fin de leur durée de vie les pièces de fusées et autres engins spatiaux vont généralement effectuer une rentrée contrôlée et tomber dans une zone inhabitée.

L'étage de la fusée russe n'était pas destiné à rentrer dans l'atmosphère terrestre de cette manière. En effet, selon Holger Krag: «Elle était censée se retrouver sur une orbite où elle resterait pendant des milliers d'années.» (jah)