Ce Russe vend son Nobel pour 100 millions grâce à un acheteur mystérieux

Début avril, Dmitri Mouratov avait été attaqué dans un train en Russie par un inconnu qui l'avait aspergé d'un mélange rouge de peinture à l'huile et d'acétone, provoquant des brûlures aux yeux. (jah/ats)

Novaïa Gazeta est notamment connu pour ses enquêtes sur la corruption et les atteintes aux droits humains en Tchétchénie. Cet engagement a coûté la vie à six de ses collaborateurs depuis les années 1990, dont la célèbre journaliste Anna Politkovskaïa, assassinée en 2006. Dmitri Mouratov a dédié son prix Nobel à leur mémoire. «Ce journal est dangereux pour la vie des gens», confiait-il en 2021 à l'AFP.

Dmitri Mouratov est rédacteur en chef du journal d'investigation indépendant Novaïa Gazeta. Ce dernier a annoncé, fin mars, suspendre ses publications en ligne et au format papier en Russie jusqu'à la fin de l'intervention en Ukraine, en plein durcissement du Kremlin contre les voix dissonantes.

Plus d'articles sur l'Ukraine

Le record a pu être battu grâce à un mystérieux enchérisseur de dernière minute. En effet, tôt lundi, l'enchère la plus élevée n'était que de 550 000 dollars. Le prix d'achat devait monter en flèche, mais pas plus de 100 millions de dollars. Et pourtant, un mystérieux enchérisseur par téléphone a fait exploser le record.

Bloomberg affirme que le montant le plus élevé jamais payé pour une médaille du prix Nobel était alors de 4,76 millions de dollars. C'était en 2014, lorsque James Watson, co-découvreur de la structure de l'ADN, a vendu la sienne.

L'enfant transgenre d’Elon Musk n'en peut plus de son père et va changer de nom

Plus de «International»

Le journaliste russe Dmitri Mouratov, lundi, à New York.

Le journaliste russe Dmitri Mouratov, lundi, à New York. Image: sda

Un footballeur suisse devient la risée du web à cause de son tatouage

Les plus lus

Comment la Russie utilise des armes interdites comme «coeur de sa stratégie»

En Ukraine, l'armée russe utilise un grand nombre d’armes proscrites par les traités internationaux. Notamment des engins non guidés qui tuent militaires et civils sans distinction. Des journalistes du New York Times ont mené l'enquête.

Ces faits ont été dévoilés par une analyse du «New York Times». Les armes interdites les plus utilisées sont les armes non guidées. Elles ne visent pas de cible directe, car leur position de vol ne peut pas être influencée. Une fois tirées, leur explosion ne peut plus être modifiée.