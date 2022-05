Poutine pourrait «lancer un essai d’un truc nucléaire magique»

La spécificité de cette guerre?

«Aujourd’hui, chacun a son smartphone. On voit tout. On voit les combats, on voit les victimes, on voit les exhumations. On voit Boutcha, Marioupol, Donetsk. On voit les tirs, d’un côté comme de l’autre. On voit comment un missile tombe sur une maison et tue un enfant de 3 mois, à Odessa, pour Pâques.»