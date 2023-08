L'hélicoptère de combat Ka-52M, surnommé «L'Alligator». Image: wikipedia

«L'Alligator» russe est encore plus dangereux qu'avant

Il semblerait que la Russie déploie désormais ses derniers modèles d’hélicoptères de combat en Ukraine. Les Ka-52M seraient dotés de meilleurs systèmes de missiles et de capteurs de défense.

Selon des informations britanniques, la Russie a modifié l'une de ses armes les plus puissantes, l'hélicoptère de combat Ka-52M - surnommé «L'Alligator».

«Ces derniers mois, la Russie aurait accru ses forces armées dans le sud au moyen de variantes Ka-52M flambant neufs» Peut-on lire dans une évaluation du ministère britannique de la Défense

Celui-ci se base sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, sur lesquelles des équipages posent à côté des nouveaux hélicoptères.

Être hors de portée de la défense aérienne

Selon les informations britanniques, l'évolution de la flotte de Ka-52 est due à l'équipement d'un nouveau missile air-sol perforant (LMUR), dont la portée est d'environ 15 kilomètres, a fait savoir le ministère à Londres. Jusqu'à présent, les «Alligators» devaient se contenter d’une portée de dix kilomètres.

Cela permettrait aux Russes d'attaquer des sites ukrainiens tout en étant hors de portée des défenses anti-aériennes. Selon le magazine en ligne The Warzone, de nouveaux capteurs seraient en outre capables de détecter les chars ennemis à une distance de 14 kilomètres. Et un nouveau capteur UV permettrait de détecter les missiles de défense en approche - et ce, dans toutes les directions.

Des premiers tests effectués en 2020

Toujours d'après The Warzone, la planification des modifications de ces hélicoptères de combat a commencé dès 2019 et les premiers tests ont eu lieu en 2020. Les appareils ont déjà été équipés d'un système de cargaison capable de transporter des armes modernes. De plus, le rotor coaxial - deux rotors principaux superposés qui rendent un rotor anticouple superflu - que comporte ces hélicoptères est particulièrement frappant. Les appareils peuvent se déplacer jusqu'à 300 km/h et peuvent être déployés dans un rayon de 460 kilomètres, peut-on lire sur le site spécialisé militaire Militaryfactory.

C'est dans son rayon d'action étendu que pourrait résider le plus grand danger pour l'Ukraine. Jusqu'à présent, de nombreuses attaques aériennes ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne ukrainiens - selon les experts, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la Russie a utilisé relativement peu d'appareils jusqu'alors. Mais cela pourrait changer.

Il y a quelques jours, le maréchal Richard Knighton, chef d'état-major de l'armée de l'air britannique, avait déclaré que la Russie disposait encore de presque toute son armée de l'air. Et pourtant ni Moscou ni Kiev n'ont la souveraineté de l'espace aérien. Cela ne s'explique pas seulement par la disponibilité éventuelle d'avions de combat et d'hélicoptères, mais aussi par la densité de la défense aérienne ukrainienne.

Le ministère britannique de la Défense estime que la Russie a perdu des dizaines d'hélicoptères de combat dans la guerre d'agression contre l'Ukraine, mais qu'ils ont causé des dommages considérables.