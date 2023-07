«Nous devons survivre des jours sans manger ni boire»: les soldats russes vont mal

«C'est terrible à dire, mais je pensais à lui comme s'il était déjà mort. Il a quitté [la Russie] et pensait tout savoir. Chaque jour, je lui disais 'non, non, non'. Et il ne m'écoutait pas. Quand il a dit 'on va donner l'assaut', je lui ai écrit 'cours Forrest, cours'.»