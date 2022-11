Les services de protection russes se préparent à ce que certains gardes du corps du Kremlin ne soient déstabilisés psychologiquement par un coup d'Etat. Image: sda

Les gardes du corps de Poutine se préparent à un coup d'Etat

Selon des documents révélés par The Insider, la garde présidentielle se préparerait à faire face à une «attaque idéologique massive».

La peur d'un coup d'Etat va-t-elle croissant au Kremlin? D'après le média d'investigation russe The Insider, le FSO, service de protection chargé de surveiller le président russe et le gouvernement, se prépare à faire face à un putsch.

Un mystérieux entraînement

Le 26 octobre dernier, certains Moscovites ont pu observer des véhicules militaires et des forces de sécurité armées s'entraîner dans le centre de Moscou. Espérant peut-être qu'un coup d'État militaire était sur le point de produire. Espoirs vites balayés par le FSO, qui s'est empressé d'assurer que «des exercices tactiques planifiés pour neutraliser les menaces du terrorisme et protéger les objets des plus hautes autorités» étaient en cours.

La chaîne d'information ntv a également fait état de ces préparations, arguant qu'il s'agirait d'un «exercice tactique visant à neutraliser les menaces terroristes et à protéger les installations des plus hautes autorités gouvernementales».

Tentatives de «déstabilisation psychologique»?

Toutefois, selon un document consulté par The Insider, l'exercice militaire du mois dernier ne constitue qu'une petite partie des préparatifs entrepris par les forces de sécurité en vue d'une éventuelle «attaque idéologique massive».

Le média d'investigation aurait mis la main sur un «plan secret de soutien moral et psychologique pour la transition du commandement opérationnel du FSO du temps de paix au temps de guerre».

Selon ce rapport, le FSO se prépare à ce que certains gardes du corps du Kremlin ne soient «déstabilisés psychologiquement» en cas de coup d'Etat: dépression, isolement, incertitude quant à la justesse des actions des autorités, sentiment de peur et d'inquiétude pour leur vie.

Une instabilité psychologique que les agents de renseignement étrangers ou l'ennemi pourraient exploiter, notamment au travers des médias ou de la religion. Télévision, radio, presse écrite, médias sociaux, livres et dépliants seraient autant de canaux d'influence possibles. Le document évoque aussi l'utilisation d'«objets du quotidien dans des emballages préparés».

Contre-mesures à ces tentatives de déstabilisation?

Le plan du FSO prévoit un «contre-endoctrinement» ainsi que des formations politiques hebdomadaires pour les fonctionnaires. Quant aux individus jugés les plus fragiles et psychologiquement instables, ils pourraient être affectés à d'autres offices.

Extrait du rapport du FSO publié par The Insider. image: the insider

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)