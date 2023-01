Des soldats ukrainiens observant les flux de drones depuis un centre de commandement souterrain à Bakhmout, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 1er décembre 2022. Image: AP

Les drones iraniens frappent l'Ukraine grâce à des technologies américaines

Le gouvernement Biden a dernièrement pris des dispositions pour lutter contre l'Iran qui procure des drones, fabriqués grâce à des technologies occidentales, à la Russie.

Les Etats-Unis ont lancé une vaste offensive afin de mettre un terme à la production de drones iraniens, a révélé, mercredi, le New York Times. Selon le journal américain, le gouvernement Biden, qui se base sur un rapport publié le 22 novembre par des chercheurs spécialisés dans les armes, accuse l'Iran de vendre en masse ces engins militaires à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine alors même qu'ils seraient principalement fabriqués à partir de pièces en provenance des Etats-Unis, d'Europe et d'Asie.

De sorte que pour l'administration américaine, un problème d'envergure se pose: cette alliance russo-iranienne qui renforce le pouvoir militaire de Vladimir Poutine constituerait une menace pour l'Ukraine, pays que les Etats-Unis aident depuis le début du conflit avec la Russie en février 2022.

Vidéo: watson

Sanctionner l'Iran, pas si évident

Alors, pour Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain qui s'est exprimée dans un communiqué que le New York Times s'est procuré, la seule solution pour ralentir cette production est de notamment sanctionner l'Iran:

«Nous cherchons des moyens de cibler la production iranienne de drones par le biais de sanctions, de contrôles à l'exportation et de discussions avec des entreprises occidentales privées dont les pièces ont été utilisées dans la production» Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. communiqué via new york times

Cela avant d'ajouter qu'elle évaluait plus globalement d'autres mesures «en termes de contrôle des exportations pour restreindre l'accès de l'Iran aux technologies utilisées dans les drones».

Selon le New York Times, l'Iran développe des drones d'attaques à partir de pièces occidentales depuis 2016. Cela fait donc un peu plus de six ans que les Etats-Unis tentent de ralentir l'ambition militariste du pays. En septembre, le gouvernement Biden a notamment ordonné des répressions contre les entreprises occidentales qui fournissaient des composants à l'Iran. Or, la majorité de ces derniers affirment qu'une telle circulation se révèle «impossible à arrêter», et cela pour une raison simple:

«Les pays déterminés mettront la main sur la technologie pour des applications de défense étroites, ou ajusteront leurs conceptions d'armes à ce qu'ils peuvent obtenir, même si c'est moins fiable» Michael Kofman, directeur des études russes au CNA. new york times

Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine des technologies supplémentaires pour contrer les drones utilisés par la Russie, plus récemment dans le cadre d'une livraison d'armes et d'équipements de 275 millions de dollars annoncée par le Pentagone le 9 décembre, conclut le New York Times. (mndl)