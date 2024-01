Image: watson

La fille de Poutine sort du silence

Maria Vorontsova, fille présumée du président russe, s'exprime rarement en public. Elle vient de donner une interview truffée de déclarations sinueuses.

Simon Cleven / t-online

Des mythes et des rumeurs par dizaines entourent la famille de Vladimir Poutine. On sait peu de choses sur elle, les informations confirmées sont rares. La fille présumée de Poutine, Maria Vorontsova, a exceptionnellement accordé une interview au Medtech, le Centre pour les technologies innovantes dans le domaine de la santé.

Maria Vorontsova est experte en maladies génétiques chez les enfants et travaille au Centre national de recherche à Moscou. Elle s'est entretenue avec le directeur de l'institution moscovite. Ensemble, ils ont abordé sa vie privée et la recherche génétique.

L'interview vidéo a été publiée sur YouTube 👇 Vidéo: YouTube/ПРОМОМЕД Россия

Au vu du conflit en Ukraine, des soldats envoyés à la mort par centaines et au contexte actuel en Russie, c'est surtout une phrase qui a fait réagir:

«Pour nous, la vie humaine passe avant tout»

Elle a présenté la société russe comme «une société dans laquelle l'humain est au centre». La Russie est un «pays centré sur l'humain», a-t-elle répété.

Rien sur la guerre en Ukraine

En réalité, de nombreux spécialistes doutent que la vie humaine ait une grande valeur aux yeux du Kremlin. Experts de la Russie, Gesine Dornblüth et Thomas Franke observent que «la société russe est déformée par plus de 100 ans de dictature et de lavage de cerveau».

Sans grande surprise, Maria Vorontsova n'a pas dit un mot de la guerre en Ukraine, mais beaucoup de sa vie privée et professionnelle. Elle a ainsi raconté qu'au départ, elle ne voulait pas étudier la médecine, mais l'économie. Cette carrière était toutefois trop prévisible à ses yeux.

«Je voulais quelque chose de complètement différent, de complètement inhabituel et j'ai choisi la médecine» Maria Vorontsova

C'est un domaine dans lequel elle se sent désormais à l'aise. Si c'était à refaire, Maria Vorontsova suivrait à nouveau cette voie, a-t-elle affirmé. En effet, son métier est aussi son hobby. Même pendant son temps libre, la Russe lit beaucoup de littérature scientifique et surtout médicale. Mais dans l'ensemble, ses intérêts sont «extrêmement larges et vont des activités créatives au sport».

Sur la ligne de son père

Maria Vorontsova s'est décrite comme une «personne plutôt de l'ancienne école» et l'a expliqué par sa prédilection pour la littérature classique. Parmi ses auteurs préférés, elle cite Alexandre Pouchkine ou Fiodor Dostoïevski, mais aussi des écrivains occidentaux comme Aldous Huxley ou Jane Austen.

Les propos de Maria Vorontsova suivent tout à fait la ligne du régime. Poutine et ses partisans propagent une vision du monde particulièrement conservatrice et exagèrent ou réinterprètent ainsi des faits historiques. Cela se ressent jusque dans les manuels scolaires, réécrits selon les idées du chef d'Etat. Sa fille présumée a ensuite confié qu'elle aimait s'inspirer de tout ce qui est «beau». Et la fille du maître du Kremlin d'énumérer: «Tableau, musée, théâtre ou musique».

En plus de son statut de chercheuse, Maria Vorontsova est présentée dans l'interview comme vice-doyenne scientifique à la faculté de médecine fondamentale de l'Université d'État de Moscou. Elle est par ailleurs membre du comité directeur de l'association russe pour la promotion de la science.

Son lien de parenté avec Vladimir Poutine n'a jamais été officiellement confirmé. Maria Vorontsova figure cependant comme d'autres membres présumés de la famille sur les listes de sanctions de l'UE et des Etats-Unis.

Adaptation française: Valentine Zenker