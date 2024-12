La carcasse de l'avion d'Azerbaijan Airlines. L'appareil a «probablement» été visé par des frappes russes. Keystone

Le crash «probablement» causé par la défense antiaérienne russe

Un article du Wall Street Journal rapporte qu'une frappe russe serait à l'origine du crash de l'avion d'Azerbaijan Airlines. Le Kremlin demande d'attendre les résultats de l'enquête.

Le crash de l'avion de ligne d'Azerbaijan Airlines au Kazakhstan, dans lequel ont péri 38 personnes mercredi, a «probablement» été causé par la défense antiaérienne russe, écrit jeudi le Wall Street Journal.

Il se base sur des informations émanant des autorités ukrainiennes, de blogueurs militaires russes et d'experts en aviation.

Une vidéo prise après le crash montre plusieurs perforations au niveau de l'empennage de l'avion. L'appareil, un Embraer 190, assurait un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la république caucasienne russe de Tchétchénie. Il s'est écrasé mercredi près de la ville d'Aktaou, port de la Caspienne situé dans l'ouest du Kazakhstan. Soixante-deux passagers et cinq membres d'équipage se trouvaient à son bord. Selon le dernier bilan, 38 personnes sont décédées.

D'après des blogueurs militaires russes, les dégâts subis par l'Embraer 190 correspondent à des impacts de canons antiaériens. L'entreprise Osprey Flight Solutions, spécialisée dans l'analyse des risques dans le domaine de l'aviation, soupçonne également que l'avion a été abattu, indique le Wall Street Journal.

«Les images vidéo de l'épave et les conditions de sécurité de l'espace aérien au sud-ouest de la Russie indiquent qu'il est possible que l'avion ait été touché par une forme d'artillerie antiaérienne», estime Osprey Flight Solutions.

Deuil national

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a décrété un jour de deuil national jeudi en Azerbaijan. Les corps des passagers et des membres d'équipage qui ont perdu la vie dans le crash seront transférés vers le pays dans un avenir proche, ont indiqué Azerbaijan Airlines et le ministère azerbaïdjanais des Situations d'urgence sur X.

Les passagers blessés seront également transportés vers l'Azerbaïdjan sur un vol spécial de la compagnie aérienne, à condition que leur état de santé le permette, a ajouté Azerbaijan Airlines sur le réseau social.

Selon le site d'information kazakh Tengrinews, les blessés sont Azerbaïdjanais, Russes, et Kirghizstanais. Neuf passagers russes blessés, dont un enfant, ont été rapatriés afin d'être soignés à Moscou, a indiqué l'agence de presse russe Tass. Leur état est jugé préoccupant.

Les autorités kazakhes ont aussitôt dénoncé des «spéculations» autour de l'accident, alors qu'aucune hypothèse officielle sur les origines du crash n'a été avancée jeudi matin.

Le président du Sénat kazakh, Maoulen Achimbaïev, cité par l'agence officielle russe Tass, affirme:

«De vrais experts s'occupent (de l'enquête) et ils rendront leurs conclusions. Ni le Kazakhstan, ni la Russie, ni l'Azerbaïdjan n'ont intérêt à cacher des informations»

Dans le camp russe, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin tempère:

«Nous devons attendre la fin de l'enquête»

Des spécialistes du ministère kazakh des Transports, ainsi qu'une délégation de l'Agence azerbaïdjanaise de l'aviation civile et des représentants d'Azerbaijan Airlines participent notamment à l'enquête. Des responsables d'Embraer et du centre brésilien d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA) sont également attendus au Kazakhstan, selon les autorités kazakhes. (ats/svp)