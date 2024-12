Le crash d'un avion d'Azerbaijan Airlines au Kazakhstan fait 38 morts

Le président russe Vladimir Poutine a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes, selon le Kremlin. Un avion du ministère russe des Situations d'urgence est en route pour Aktaou avec «du personnel médical» et de l'équipement, a-t-il ensuite dit lors d'une réunion au sommet informel de la CEI.

Il a également ordonné de prendre des «mesures urgentes pour enquêter sur les causes du désastre», selon le service de presse de la présidence. La compagnie a déploré un «jour tragique» en transmettant ses condoléances aux proches des victimes. «Leur douleur est notre douleur» , a-t-elle dit dans un communiqué.

«Je présente mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leur vie dans ce crash (...) et souhaite une guérison rapide aux blessés»

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, arrivé en Russie pour participer mercredi à un sommet informel des dirigeants de la Communauté des Etats indépendants (CEI) près de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) avec Vladimir Poutine, a décidé d'interrompre sa visite et de revenir d'urgence en Azerbaïdjan, selon le service de presse de la présidence azerbaïdjanaise.

«Selon les premières informations, il y avait 37 ressortissants azerbaïdjanais, six ressortissants kazakhs, trois citoyens kirghiz et 16 citoyens russes » à bord de l'appareil, a affirmé le ministère kazakh des Transports.

Selon le service Flightradar24, qui permet de suivre en temps réel le mouvement des avions, l'appareil a traversé la mer Caspienne, en déviant de son trajet normal, avant de tourner en rond au-dessus de la zone où il s'est écrasé. Le ministère kazakh de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport aérien».

Il se trouve pourtant de l'autre côté de la mer Caspienne, loin de son itinéraire normal. La raison pour laquelle l'appareil y a atterri n'est pas connue. Pour sa part, le département régional du ministère kazakh de la Santé a fait état, dans un communiqué, d'une «explosion d'un ballon» à bord de l'appareil, sans plus de précision.

Une équipe d'enquêteurs azerbaïdjanais s'est rendue au Kazakhstan et «travaille sur les lieux», selon cette même source.

«Nous ne pouvons pas divulguer les résultats de l'enquête pour le moment. Tous les scénarios possibles sont examinés, et les expertises nécessaires sont en cours»

Sur des vidéos publiées par des médias russes, on voit l'avion percuter le sol, un gigantesque incendie se déclarant aussitôt. D'autres images montrent l'avion au sol, partiellement calciné, l'avant de l'appareil ayant été entièrement détruit.

D'après la compagnie, 62 passagers et cinq membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion qui a «effectué un atterrissage d'urgence» à environ trois kilomètres d'Aktaou. Il s'est écrasé près de ce port de la Caspienne, selon le ministère kazakh des Situations d'urgence. La cause du crash n'est pas connue.

Selon Azerbaijan Airlines, l'Embraer 190 assurait un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie.

Le parquet général d'Azerbaïdjan, pays du Caucase d'où l'appareil avait décollé, avait affirmé plus tôt que «32 personnes ont survécu», sans donner de bilan des morts.

