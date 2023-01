Des missiles russes tuent 600 soldats ukrainiens, mais il y a un problème

Le maire de Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, confirme que sa ville a été bombardée. Deux établissements d'enseignement et huit maisons d'habitation et garages ont été endommagés, mais personne n'a été tué.

On y trouve plutôt des images qui démasquent les mensonges de la Russie car les bâtiments de Kramatorsk, mentionnés par la Russie, existent bel et bien. En revanche, contrairement aux affirmations de la Russie, ils sont toujours debout.

Plus de 600 Ukrainiens seraient morts lors d'une attaque massive de missiles russes dans l'est de l'Ukraine, a annoncé, dimanche, le ministère russe de la Défense. Deux bases provisoires à Kramatorsk, découvertes auparavant par les services secrets russes, ont été prises pour cible.

La justice française a une «bonne» et une «mauvaise» nouvelle pour les Balkany

Le couple terrible de la politique perd un domaine, mais n'ira pas en prison.

La cour d'appel de Paris a condamné, lundi, les anciens édiles des Hauts-de-Seine Patrick et Isabelle Balkany respectivement à quatre ans et demi, et trois ans et demi de prison, 100 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale.