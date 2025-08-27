assez ensoleillé23°
DE | FR
burger
International
Russie

CCCP: la success-story du marketing poutino-russe

Ce pull vaut 2600 francs: la success-story du marketing poutino-russe.
Les habits ornés des lettres CCCP ont le vent en poupe sur les plateformes de vente.Image: X / Imago, montage watson

Ce pull vaut 2600 francs: l’insolent succès du marketing pro-Poutine

C'est le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui, le 15 août en Alaska, a donné un sacré coup de boost aux sweats et t-shirts floqués CCCP. On revient sur cette géopolitique de la mode.
27.08.2025, 19:0127.08.2025, 19:01
Antoine Menusier
Antoine Menusier
Plus de «International»

«Papy» Lavrov a réussi son coup. Grâce à lui, les commandes de la marque SelSovet ont été multipliées par 48 en moins de temps qu'il n'en faut à un Soukhoï pour survoler l'immense Russie. Souvenez-vous. Le 15 août, à sa descente de l’Iliouchine présidentiel sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, à l’occasion du sommet Trump-Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est présenté vêtu d'un sweat blanc portant l’inscription «CCCP», URSS en français, le nom de l’ancienne Union soviétique.

Effet kiss cool garanti. Une provoc, vu la réputation de l’ex-URSS, foyer du communisme et de ses malheurs, mais un buzz du tonnerre. A vrai dire, la ligne de vêtements SelSovet, un nom qui fait référence aux divisions administratives de l’Union soviétique d’autrefois, est pas mal du tout. Du sportwear hommes-femmes, du chic décontracté, confortable comme la peau d’ours du canapé de la datcha ou du chalet à Verbier.

La chaîne LCI en parle👇

Vidéo: YouTube/LCI

Deux mois d’attente

C’est donc Lavrov et non pas un rappeur à la mode qui s’est fondu dans la peau de l’influenceur. Le label, situé à Tcheliabinsk, en Sibérie occidentale, connaît depuis un succès foudroyant. «En l'espace de vingt-quatre heures, nous sommes passés à une cadence de travail de 24 heures sur 24 et de sept jours sur sept», affirme la fondatrice de la marque, citée par la chaîne française LCI, qui s'est intéressée à ce phénomène marketing. Rendez-vous compte: un pull à 110 euros atteint 2600 euros sur des sites de reventes. Il faut compter près de deux mois d’attente avant de l'avoir sur le dos.

Le pull vendu 2600 euros👇

Image

Comment expliquer un tel succès, pour un sigle, CCCP, qui rappelle les heures noires du régime communiste ? Justement, ce n’est pas cela que voient ou veulent voir les Russes qui se précipitent sur les vêtements SelSovet. Comme en ex-Allemagne de l’Est, il y a en Russie une «Ostalgie» d’un temps associé à une identité perdue, à une grandeur qui aurait disparu du jour au lendemain à l'Est de l'Europe, en 1991 à la chute de l’URSS.

«Le regret de la perte des provinces soviétiques»

Interrogée par LCI, la médecin psychiatre Anne Sénéquier, chercheuse à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), renvoie à l’époque «où l’URSS était une puissance internationale crainte et respectée, avant d’être rétrogradée en puissance régionale». L’engouement pour la marque traduirait «le regret de la perte des provinces soviétiques, dont l’Ukraine faisait partie», assure-t-elle.

Sergueï Lavrov adopte usuellement un style vestimentaire tiré à quatre épingles.
Sergueï Lavrov adopte usuellement un style vestimentaire tiré à quatre épingles.Image: Imago

On l’avait bien compris ainsi de la part de Sergueï Lavrov, venu parlementer au sujet de l’Ukraine agressée avec un vêtement disant tout de ses intentions. Une provocation, vous croyez? Dans la chaleur réconfortante d’une modeste cabane en Alaska, le chef de la diplomatie russe s'est défendu d'avoir de mauvaises pensées:

«Il ne s’agissait pas de faire passer un message impérialiste. C’est une histoire que l’on doit regarder avec une touche d’humour»
Sergueï Lavrov

La diaspora russe en Europe et aux Etats-Unis serait fortement demandeuse de t-shirts et survêts SelSovet. A chacun son doudou.

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5
Thèmes
- Des drones à l'assaut de l'Everest pour la bonne cause
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Enquête pour violences conjugales: Jean Imbert se met «en retrait»
La star de la gastronomie française Jean Imbert a annoncé mercredi sur Instagram sa mise en «retrait» de ses établissements après l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre pour violences conjugales.
«C'est (...) par respect (pour mes collaborateurs, ndlr), que j'ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail», écrit le gagnant de Top Chef en 2012, qui est notamment derrière les fourneaux du restaurant étoilé du Plaza Athénée à Paris et du Martinez à Cannes.
L’article