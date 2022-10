La marine russe provoque la mort de milliers de dauphins en mer Noire

Les défenseurs de la nature établissent un lien entre la mort de dizaines de milliers de dauphins en mer Noire et la guerre russe contre l'Ukraine. Jusqu'à 50 000 cétacés seraient décédés depuis le début du conflit.

Hans-Caspar Kellenberger / ch media

L'invasion russe de l'Ukraine n'entraîne pas seulement de grandes souffrances humaines, mais aussi animales. C'est notamment le cas dans la région de la mer Noire, où des milliers de dauphins morts ont été rejetés sur les côtes ukrainiennes depuis le début de la guerre, comme le signalent les organisations locales de protection de la nature et des animaux.

Au total, environ 250 000 dauphins vivaient dans la mer Noire avant le début de la guerre. Et dès le mois de juin, des organisations de protection de la nature ont mis en garde contre une mortalité massive due à l'invasion russe.

L'utilisation de la technique du sonar ainsi que le tonnerre d'artillerie des navires de guerre détruiraient le «système de navigation sensible» des animaux sous l'eau, écrivait l'organisation ukrainienne de protection des animaux UAnimals sur Facebook. Les mammifères marins émettent des sons à haute fréquence dont l'écho leur fournit des informations sur les objets du monde sous-marin environnant.

Des navires russes tirent régulièrement des missiles guidés. Image: sda

De nombreux dauphins résidents se trouveraient dans la zone couverte par les appareils de navigation de la marine russe depuis le début de la guerre, ce qui aurait un effet néfaste sur les organes d'écholocation des animaux et leur infligerait en outre des blessures acoustiques.

Les navires de guerre et les sous-marins produisent des sons puissants, tant sous l'eau qu'en surface. Entre autres, des navires de guerre russes de la flotte de la mer Noire tirent aussi régulièrement des missiles guidés contre la terre ferme ukrainienne.

Jusqu'à 50 000 cétacés seraient morts depuis le début du conflit. Image: UAnimals

Les problèmes d'orientation croissants et l'augmentation massive du niveau sonore rendent les animaux «aveugles» dans leur orientation et conduisent entre autres à ce que les dauphins rencontrent des mines marines.

La confusion les empêche également d'attraper suffisamment de poissons, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies infectieuses. En conséquence, davantage de dauphins mourraient, écrit le biologiste Ivan Rusev, directeur du parc national des lagunes de Tusli, près de la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, sur la mer Noire.

Au moins 5000 dauphins sont déjà morts dans les eaux ukrainiennes et se sont échoués sur la côte, a déclaré Rusev au journal Ukrainska Pravda. Mais le nombre réel serait bien plus élevé, a récemment déclaré le biologiste:

«La mer ne rejette qu'environ 5% de tous les animaux morts. Les 95% restants coulent simplement au fond de la mer, et nous ne pouvons pas les enregistrer»

Ces dauphins décédés ne seraient donc pas disponibles pour un comptage depuis le rivage. «Nous estimons donc que jusqu'à 50 000 cétacés sont probablement déjà morts pendant la guerre contre l'Ukraine, ce qui est absolument terrible pour l'écosystème marin», écrit Rusev.

Selon lui, des informations font également état de la mort d'animaux en Bulgarie et en Roumanie, deux autres pays riverains de la mer Noire. Ces dernières années, la pêche et le braconnage ont constitué les plus grands dangers pour les dauphins.