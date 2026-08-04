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Enlevé en Ukraine enfant, il réapparait en soldat russe

Oleksandr Mustyatse.
Né en 2007, Oleksandr Mustyatse avait disparu en 2022 lors de l'invasion russe de l'Ukraine. Il combat désormais pour Moscou.Image: Social media / Mykola Kuleba

Voici ce que Poutine fait des enfants qu'il enlève en Ukraine

Le soupçon existait depuis longtemps, mais les autorités ukrainiennes ont désormais documenté le premier cas d'un adolescent, inscrit au registre officiel des personnes disparues, identifié par la suite comme soldat de l'armée russe.
04.08.2026, 11:5604.08.2026, 11:56

La Russie a déporté et déplacé de force des milliers d'enfants depuis les territoires occupés d'Ukraine. Les autorités ukrainiennes évoquent plus de 19 500 cas. Le nombre réel d'enfants non recensés est probablement bien plus élevé. Seuls environ 1366 d'entre eux ont été ramenés sur le territoire ukrainien contrôlé par Kiev.

Ces déportations n'ont pas commencé avec l'invasion russe de février 2022, mais dès 2014, avec l'annexion de la Crimée et le conflit du Donbass (est), où des séparatistes prorusses ont proclamé, dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk, des «républiques populaires».

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Un crime de guerre largement documenté

Des orphelins ukrainiens ont notamment été proposés à l'adoption à des familles russes. Les enfants déportés en Russie sont russifiés: ils ne parlent plus que le russe, chantent l'hymne national et croient que la Russie est leur patrie. La juriste Kateryna Rashevska, qui travaille avec l'ONG ukrainienne Centre régional des droits de l'homme pour documenter ces déportations et traduire les responsables en justice, explique:

«Ces enfants sont censés, un jour, combattre leurs propres anciens compatriotes»

L'ONG «Save Ukraine», fondée par Mykola Kuleba, ancien délégué du président aux droits de l'enfant, s'est également donné pour mission de ramener les jeunes déportés dans leurs familles. Selon des médias ukrainiens, l'ONG signale désormais le cas d'un adolescent ukrainien, enlevé il y a plusieurs années et aujourd'hui identifié comme soldat de l'armée russe.

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Mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova
En raison de la déportation d'enfants, la Cour pénale internationale a délivré, le 17 mars 2023, un mandat d'arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Ils seraient responsables du crime de guerre que constituent la déportation et le transfert illégal d'enfants ukrainiens depuis les territoires occupés d'Ukraine vers la Fédération de Russie.
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Maria Lvova-Belova, ici avec Vladimir Poutine.Image: AP Pool Sputnik Kremlin

Un enfant devenu soldat de la Russie

Il s'agit d'Oleksandr Mustyatse, né en 2007, qui a disparu en 2022 pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et figurait depuis longtemps sur la liste officielle des «enfants de la guerre» portés disparus.

Oleksandr Mustyatse est originaire du village de Krynky, dans la région de Kherson (sud). Krynky a été, au début de la guerre, le théâtre de combats violents. Kherson est l'un des quatre oblasts ukrainiens dont la Russie a proclamé l'annexion après les référendums de septembre 2022, bien qu'elle n'en ait jamais eu le contrôle militaire total.

KHERSON OBLAST, UKRAINE - MARCH 14: Ukrainian marine soldiers are seen participating in a shooting training as they prepare for a rotation to the frontlines as the war between Russia and Ukraine conti ...
Des troupes ukrainiennes près de Krynky (sud) en mars 2024.Image: Anadolu

Mykola Kuleba a publié jeudi des messages sur les réseaux sociaux, dans lesquels il explique qu'Oleksandr Mustyatse a partagé des photos de lieux où il «combattait contre l'Ukraine»:

Sur sa page, Oleksandr Mustyatse a publié des photos en uniforme, arborant le symbole «Z» et le drapeau russe. Il a également posté des photos de positions où il avait combattu contre l'Ukraine. Plus tard, il est apparu avec un bandage, probablement après avoir été blessé.

Oleksandr Mustyatse
Oleksandr Mustyatse avec un pansement.Image: Social media / Mykola Kuleba

Un cas qui confirme les pires craintes

Mykola Kuleba constate que ce cas illustre les conséquences graves de la vie sous occupation russe, où de jeunes gens sont exposés pendant des années à un environnement informationnel et éducatif russe. Il explique:

«Avec l'équipe de “Save Ukraine”, je suis en contact régulier avec des enfants et des familles que nous parvenons à sauver des territoires occupés. Ils racontent comment, dès la maternelle et l'école, on les habitue au culte de l'armée.»
«Ils sont contraints de participer à des manifestations militaro-patriotiques, de rejoindre la “Iounarmia”, apprennent le maniement des armes et sont persuadés que l'Ukraine est l'ennemi. Pour un enfant qui, pendant des années, ne vit que dans une telle réalité, la guerre ne devient pas seulement une normalité, mais un devoir.»

La Iounarmia (Юнармия, littéralement «armée des jeunes») est l'organisation russe d'éducation militaire pour enfants et adolescents.

VLADIVOSTOK, RUSSIA - 2026/05/03: Members of Yunarmiya, a mass Russian public movement for children and youth, march through a square in Vladivostok. The &amp;quot;Great-Grandchildren of Victory&amp;q ...
Une unité de la Junarmija défile dans la ville russe de Vladivostok (est).Image: LightRocket

Le 30 mai 2022, peu après le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine, menée en violation du droit international, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret permettant de raccourcir à 24 heures les procédures d'adoption pour les enfants ukrainiens. Ce décret présidentiel permet en outre de modifier la date de naissance, le lieu de naissance et le nom de l'enfant.

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Cette précaution doit rendre impossible, pour les parents ukrainiens, de retrouver leurs enfants. (dhr, trad. ysc)

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