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Alerte danger après l'éruption du volcan de Fuego au Guatemala

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Le volcan de Fuego en éruption en 2023.Image: www.imago-images.de

Alerte «danger» après l'éruption d'un volcan au Guatemala

Le volcan de Fuego crache de la lave et d'immenses panaches de gaz et de cendres. Des routes et des écoles ont été fermées.
04.08.2026, 08:1704.08.2026, 08:17

Les autorités du Guatemala ont décrété lundi l'alerte «danger» – niveau orange précédant l'alerte rouge d'urgence – en raison d'une puissante éruption du volcan de Fuego qui crache de la lave et d'immenses panaches de gaz et de cendres, à 35 km de la capitale.

«L'alerte orange (danger) est déclarée au niveau national en raison de l'éruption du volcan de Fuego», a annoncé sur X la Coordination nationale de réduction des catastrophes (Conred), qui a commencé dès lundi soir à évacuer deux hameaux voisins. Le gouvernement a suspendu les cours dans les écoles locales et fermé une route reliant le sud du pays à la ville coloniale d'Antigua, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

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Situé à 35 km au sud-ouest de Guatemala City et considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, Fuego est entré en phase éruptive lundi matin, et l'intensité de l'éruption s'est accrue dans la nuit. Plusieurs évacuations massives ont eu lieu ces dernières années en raison des éruptions du Fuego qui culmine à 3.763 mètres d'altitude.

«Ceinture de feu»

Le Guatemala est situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique et connaît une importante activité sismique et volcanique. L'année dernière, les autorités ont évacué plus de 500 personnes après des rejets de gaz et de cendres par le Fuego.

Une éruption du Fuego en 2023 avait nécessité l'évacuation d'environ 1200 personnes. En 2018, 215 personnes ont trouvé la mort et quelque 200 autres ont été portées disparues dans des coulées de lave ravageant un village sur les pentes du volcan. (jzs/ats/afp)

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