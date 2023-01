«Bonne année!» Bonduelle accusé d'envoyer de la nourriture aux soldats russes

Selon plusieurs publications sur les réseaux sociaux, le fabricant Bonduelle aurait envoyé des aliments afin de soutenir les soldats russes. Une information immédiatement démentie par le principal intéressé.

Le fabricant français de produits alimentaires Bonduelle a-t-il envoyé des colis de Nouvel An à des soldats russes? Les informations à ce sujet font actuellement l'objet d'un débat animé sur les réseaux sociaux. On y lit notamment que l'entreprise fait «toujours» des affaires en Russie et qu'elle a envoyé 10 000 caisses de maïs en boîte et de petits pois à l'armée, pour les fêtes de fin d'année.

Une bonne année et «une victoire rapide»

Pour accompagner ces conserves, Bonduelle aurait ajouté un message souhaitant une bonne année et une «victoire rapide» aux soldats russes. Toutefois, au premier abord, au-delà de quelques images publiées sur les réseaux sociaux russes, difficile de trouver davantage d'informations concernant cette potentielle livraison.

«Cher soldat, bonne année! Nous vous souhaitons le meilleur et une victoire rapide!» Le message prétendument envoyé par Bonduelle

Mais selon les informations de TF1info, les photos ont initialement été publiées sur le réseau social VK, l'équivalent de Facebook en Russie, par la page «Yartsevo LIVE», qui se veut être le site d'information de cette ville, proche de la frontière avec la Biélorussie. Et en effet, cette publication fait bien état d'un message de félicitation qui accompagne le colis envoyé par Bonduelle en soutien aux soldats russes.

Il n'en fallait pas plus pour révolter les internautes, qui se sont dits «répugnés» par cette nouvelle tandis que d'autres ont préféré jouer la prudence et mettre en garde contre d'éventuelles fausses informations. Une poignée encore s'est agacée de découvrir que l'entreprise était toujours active en Russie.

Au milieu de toute cette cacophonie, le fabricant Bonduelle a tenu à réagir rapidement à ces accusations, qualifiant ces informations de «fausses» et «trompeuses», peut-on lire dans un communiqué. Toutefois, l'entreprise a tenu à justifier son activité en Russie. Selon elle, même la population russe doit pouvoir avoir accès aux aliments de base.

Comment les conserves se sont-elles retrouvées sur le front?

En fait, c'est plutôt simple: la filiale locale de l'entreprise participe à une campagne appelée «le panier de la bonté», explique TF1. Cette campagne a été lancée par la banque alimentaire russe et envoie des paniers humanitaires aux personnes dans le besoin.

Par ailleurs, des paniers humanitaires ont été envoyés aux soldats russes en Ukraine. Sur le réseau social VK, le gouverneur de la région s'est félicité pour l'envoi de sept tonnes d'aides vers le front. Selon TF1, les conserves Bonduelle auraient donc pu être expédiées directement par la banque alimentaire de Russie qui s'occupe de la distribution des dons.