Le président russe Vladimir Poutine ne tolère aucune menace contre son régime. Image: montage watson

Ce vétéran russe n'aurait pas dû menacer Poutine en vidéo

Un soldat russe a cumulé des millions de vues et des centaines de milliers de mentions «J’aime» après avoir menacé Vladimir Poutine d’une insurrection armée. Il réclamait un entretien au Kremlin. Il a désormais été arrêté.

Ivan Ruslyannikov / ch media

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Il y a trois ans, Vladimir Poutine faisait face à sa dernière menace de soulèvement militaire. En juin 2023, une colonne du groupe Wagner, dirigée par Evgueni Prigojine, s’était mise en route vers Moscou afin d’obtenir la démission du ministre de la Défense de l’époque, Sergueï Choïgou.

Vladimir Poutine avait qualifié cette initiative de trahison, et les représailles n’avaient pas tardé. En août 2023, l’avion de Prigojine s’était écrasé dans le centre de la Russie, à proximité d’une résidence présidentielle. Depuis, plus personne n’avait osé menacer publiquement le Kremlin d’un soulèvement militaire. Jusqu’à aujourd’hui avec un vétéran russe.

Le soldat russe Alexandre Lounine lors d’un message vidéo adressé à Vladimir Poutine. Image: Screenshot/Instagram

En quelques jours, les vidéos de l’ancien commandant d’un bataillon de volontaires, Alexandre Lounine, 39 ans, ont dépassé les dix millions de vues sur Instagram. Cet homme, dont la poitrine est couverte de décorations obtenues pour sa participation à la guerre contre l’Ukraine, publie depuis plusieurs jours des messages vidéo adressés à Vladimir Poutine.

D'après ses dires, il a été formé comme servant de mortier puis comme artilleur durant son service militaire. Il a ensuite été déployé dans la région de Koursk, où il a subi une commotion cérébrale. Alexandre Lounine affirme ne plus participer à la guerre contre l’Ukraine depuis son exclusion de l’unité «Bars» en 2025. Cette décision aurait été prise après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il révélait que deux de ses camarades avaient été envoyés en mission sans fusils d’assaut.

«Un bain de sang va commencer en Russie si l’on ne me donne pas la possibilité de vous raconter publiquement ce qui se passe réellement dans l’armée. Des choses épouvantables s’y produisent», déclare Alexandre Lounine en s’adressant à Vladimir Poutine. En ajoutant:

«Des milliers de nos soldats sont actuellement détenus dans des camps de détention illégaux, où ils sont punis par leurs commandants. Ils y pourrissent, sont torturés et maltraités parce qu’ils ont refusé d’exécuter des ordres suicidaires dénués de sens ou de remettre leur argent à leur supérieur.»

Selon lui, ces soldats finissent tout simplement par être tués, avant d’être officiellement déclarés disparus. Il poursuit: «Si je ne suis pas reçu au Kremlin dans un avenir proche et si nous ne pouvons pas apparaître ensemble en direct, alors l’armée retournera ses armes contre le Kremlin.»

Critiques contre le mépris de la vie des soldats

Alexandre Lounine n’est pas apparu soudainement sur la scène publique. Il s’était déjà fait remarquer dans les médias russes par ses critiques virulentes. Celles-ci ne visaient toutefois pas la guerre en Ukraine elle-même, mais les décisions qu’il juge incompétentes du ministère de la Défense ainsi que le peu de considération accordé aux vies humaines, dans un registre très proche de celui adopté par Evgueni Prigojine trois ans plus tôt. Le vétéran s'explique:

«Je remercie l’univers de ne pas avoir signé un nouveau contrat avec le ministère de la Défense. Nos enfants n’ont pas leur place dans ce pays. Ce dont ils ont besoin, c’est de chair à canon qui se batte pour leurs intérêts et pour les yachts des oligarques. Envoyez les enfants des oligarques et des hauts fonctionnaires à la guerre pour défendre vos intérêts, pas les nôtres!»

Ce qu’Alexandre Lounine souhaite porter à la connaissance de Vladimir Poutine correspond en partie à une réalité documentée. Au sein de l’armée russe, des cas de torture, d’exécutions et d’extorsion sont régulièrement signalés. De nombreux anciens soldats dénoncent également des indemnisations insuffisantes après des blessures ou une invalidité. Le président russe ne souhaite toutefois pas entendre ces critiques.

Reste que le ton employé par Alexandre Lounine est tout sauf celui habituellement utilisé pour solliciter une audience auprès de Vladimir Poutine. Selon un proche, qui s’est exprimé sur la chaîne Telegram du blogueur, il a été placé en détention administrative pour onze jours. Des agents avaient auparavant perquisitionné son domicile au cours de la nuit. Alexandre Lounine a été arrêté alors qu’il se rendait à Moscou, officiellement pour «l'affichage public de symboles et d'attributs extrémistes ou fascistes.» (trad. hun)