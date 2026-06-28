Un parc à la suite d'une attaque présumée menée par un drone ukrainien, à Moscou, le 18 juin 2026. En pastille: un soldat ukrainien lance un drone en direction des positions russes en mai. Image: keystone/watson

Comment 8000 Ukrainiens ont mis 300 000 Russes dans une situation délicate

Kiev a récemment enchaîné les succès contre les forces d’occupation russes. Son secret: ses unités de drones, dont chacune s’est spécialisée dans des missions bien précises.

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Au cours des dernières semaines, une série d’attaques de drones ukrainiens a détruit d’innombrables camions-citernes russes et perturbé les chaînes d’approvisionnement de l’armée. Selon le média ukrainien Kyiv Post, ces opérations sont menées par plusieurs unités spécialisées, qui compteraient au total entre 5000 et 8000 femmes et hommes.

Les conséquences de ces frappes se feraient sentir sur quelque 250 000 à 300 000 soldats russes déployés sur un territoire grand comme la Belgique. Des centaines d’attaques auraient été menées, principalement dans le sud de l’Ukraine occupé par la Russie. Tour d’horizon.

De nombreuses unités de drones mobilisées

Le premier Centre indépendant des forces de drones est spécialisé dans les frappes contre les systèmes de défense aérienne, les postes de commandement, les dépôts de carburant, les centres logistiques ainsi que les infrastructures ferroviaires. Tous ceux-ci sont habituellement protégés par les défenses russes dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Zaporijjia, Lougansk et dans le nord de la Crimée. Créée en 2022, cette unité est devenue, dès 2023, l’une des principales forces spécialisées dans les frappes à moyenne et longue portée.

A l’origine, la 413ᵉ brigade Raid faisait également partie de ce centre. Elle a ensuite gagné en effectifs pour devenir une unité indépendante. Elle s’est spécialisée dans les frappes de longue portée contre l’arrière du dispositif russe, en particulier contre les infrastructures énergétiques. Ces derniers temps, elle s’est surtout concentrée sur les dépôts de drones ennemis ainsi que sur les systèmes de défense aérienne situés près des villes de Berdiansk et de Marioupol.

La 414ème brigade Ptakhi Madyara («Les oiseaux de Madyar» en français) est devenue, en janvier 2024, le premier bataillon militaire de drones au monde. Elle a été fondée par l’homme d’affaires de 50 ans, Robert «Madyar» Brovdi, qui dirigeait auparavant une unité composée de six personnes. Membre fondatrice des forces de drones, la 414e brigade est considérée comme l’unité d'engins lourds la plus puissante du pays.

Le 9ème bataillon Kairos et le 2ème bataillon Wormbusters sont des sous-unités de la 414ème brigade. Alors que le premier s’est récemment attaqué à des positions de défense aérienne, des lance-roquettes et des dépôts pétroliers, le deuxième a concentré ses frappes sur des centres logistiques et des véhicules de transport de marchandises.

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La 20ème brigade K-2 existait déjà avant le début de la guerre. Elle fait également partie des précurseurs des forces de drones. Elle expérimenterait notamment l’utilisation de robots terrestres. Récemment, elle a participé aux opérations visant les chaînes logistiques au-dessus du nord de la Crimée ainsi qu’aux attaques menées autour des villes de Horlivka et Ienakiieve, dans la région de Donetsk.

La 412ème brigade Nemesis, quant à elle, a été créée par des volontaires civils disposant d’une expérience militaire. Elle est spécialisée dans les attaques aériennes, maritimes et terrestres. Dernièrement, elle a été particulièrement active le long de la M-14/R-280 Novorossia, l’autoroute reliant Marioupol à la Crimée. Elle a aussi contribué à la création des forces de drones.

Le 422ème régiment Air Force s’est spécialisé dans les bombardements de nuit. Plus récemment, il s’est orienté vers des frappes de longue portée contre les systèmes russes de défense aérienne. Des vidéos montrant des attaques contre des camions-citernes et des poids lourds dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, ont également été diffusées.

Le 41ème régiment Pilum appartient en réalité au 1er corps Azov, une importante formation de combat terrestre. Il y assure le rôle d’unité organique de drones et patrouille actuellement au-dessus de Marioupol et de ses environs. Il a également participé à des attaques contre les ponts reliant la Crimée à la région de Zaporijjia.

Enfin, le 475ème régiment d’assaut indépendant Code 9.2 a été créé au sein de la 92ème brigade mécanisée. Il est devenu une unité spécialisée dans la combinaison d’opérations terrestres et de drones tactiques. Ce régiment a joué un rôle de premier plan dans les attaques contre les ponts et les barrages situés entre la Crimée et les territoires occupés du continent ukrainien.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)