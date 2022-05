Le «Z», le symbole d'une propagande, la lettre d'une guerre. Image: sda

Pourquoi autant de Russes croient aux mensonges de Poutine?

La propagande du Kremlin devient de plus en plus visible, mais de nombreux Russes ne la remettent pas en question. Les médias jouent un rôle fondamental dans les messages véhiculés.

inna hartwich, moscou / ch media

Natalja Usmanova est une femme dont la fatigue et l'horreur se lisent sur le visage. Evacuée de l'aciérie de Marioupol, elle a été vue dans le monde entier avec sa veste vert clair et son écharpe en tricot turquoise. Des chaînes allemandes, britanniques et même russes ont montré l'Ukrainienne. Après l'évacuation, elle a déclaré devant les caméras: «Nous n'avions plus rien à manger, ils ne nous ont pas laissé sortir, c'était la terreur.»

Elle n'a pas dit qui «ils» étaient, ni qui était à l'origine de la terreur. Mais il était clair de qui elle parlait: des agresseurs russes.

Mais le récit des informations russes a ensuite été le suivant: «Les nationalistes ukrainiens ont utilisé la population civile pacifique comme boucliers humains, n'ont pas nourri les gens, ne les ont pas laissés sortir et les ont terrorisés, sur ordre du président ukrainien Volodymyr Zelensky»

Dans ce contexte, les médias d'Etat russes ont diffusé les paroles d'Ousmanova en les détournant. Ils ont suggéré que ces déclarations confirmaient le récit du Kremlin sur le «régime ukrainien infesté de nazis». L'intervention d'Ousmanova montre comment la propagande russe peut, par une simple manipulation, déformer un récit en son contraire.

La boîte à zombies: Poutine est présent dans de nombreux foyers

Le fait que tant de Russes croient de tout cœur aux mensonges du Kremlin est également lié au système médiatique du pays. Selon les calculs de l'institut de sondage indépendant Lewada-Zentrum à Moscou, 90% de la population s'informe principalement via la télévision. Dans de nombreux foyers russes, la télévision est allumée en permanence. Les critiques de la propagande d'Etat qualifient cet appareil de «boîte à zombies».

Celui qui détient le pouvoir sur les médias détient également le pouvoir politique en Russie. C'était déjà le cas à l'époque soviétique et cela a continué dans les années 1990, même si c'était par d'autres canaux. Les oligarques ont créé des empires médiatiques et se sont parfois battus entre eux pour la diffusion d'informations. Cela a néanmoins permis de créer une certaine diversité dans le paysage médiatique des années 1990. La satire et la critique des gouvernants faisaient partie du programme. Les médias indépendants avaient également le droit de critiquer ouvertement l'Etat.

Cela a changé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, comme en témoigne le démantèlement de la chaîne NTW. Fondée en 1993 par l'ancien metteur en scène de théâtre Vladimir Gussinski, NTW était considérée comme un phare de l'information journalistique. Quelques jours après l'investiture de Poutine en tant que président en mars 2000, des hommes masqués armés ont fait irruption dans les locaux de la rédaction de la chaîne. Gussinski a été accusé d'avoir détourné des fonds publics et contraint de vendre son entreprise de médias. Le groupe public Gazprom en a pris le contrôle. Depuis, NTW ne diffuse plus que des informations dans la ligne du Kremlin.

Les journalistes russes disent «nous» quand ils parlent de l'Etat

En Russie, les journalistes sont considérés - comme à l'époque soviétique - comme des soldats des médias qui transmettent au peuple des messages dictés d'en haut. Comme ils travaillent pour l'Etat et gagnent très bien leur vie, ils soutiennent le travail du gouvernement.

C'est pourquoi les reporters de la télévision d'Etat parlent toujours de «nous» lorsqu'ils font des reportages sur le gouvernement russe. La mise au pas des médias ne facilite pas l'accès des Russes à des informations indépendantes. D'autant plus que la justice russe fait tout pour tuer les médias indépendants de niche en déclarant les journalistes critiques «agents de l'étranger».

L'Etat durcit les lois, menace jusqu'à 15 ans de prison les «fake news», «fake» étant déjà la remise en question de la présentation officielle. Le gouvernement bloque des sites et contraint les journalistes indépendants à l'exil. Certes, certains ne se privent pas d'informer la population russe. Seulement, ils ne peuvent guère lutter contre les géants de l'Etat avec leurs maigres flux sur Youtube.

Et c'est ainsi que les chaînes publiques peuvent pratiquer en toute tranquillité leur «psychothérapie infernale», comme l'auteur russe Dmitri Gluchowski qualifie la manière dont les reportages étatiques sont réalisés.

Si un homme est humilié et impuissant dans la vie réelle, l'Etat lui injecte un sentiment de la grandeur de la nation russe. S'il est frustré et amer, on le renvoie à un objet sur lequel il peut diriger sa colère. S'il ressent de l'insécurité et de la peur, le Kremlin lui explique qu'il participe à une grande mission qui justifie ses souffrances et ses privations. La propagande télévisée devient ainsi religieuse. C'est sans doute pour cela que de nombreux Russes disent: