Le Kremlin a de nouvelles techniques sournoises pour recruter des soldats

La Russie a besoin de toujours plus de combattants pour combler ses rangs. Dans les prisons, le Kremlin mise désormais sur le système des castes pour inciter les hommes à s'engager. Et ce n'est pas sa seule astuce.

Plus de «International»

Un article de

Dans les prisons russes, c'est le système des castes qui domine. Une réalité brutale. Tout en bas de l'échelle se trouvent les «intouchables», aussi appelés «coqs». Ils peuvent être violés par tous les autres, dorment près des toilettes et sont privés de toute humanité. Et ceux qui partagent ne serait-ce qu'un morceau de nourriture avec eux deviennent eux-mêmes «intouchables».

Un canal télégraphique russe affirme que le Kremlin reprend ce système de castes pour faire pression sur les prisonniers. Le but? Les inciter à s'engager dans la guerre contre l'Ukraine.

«Dans le camp pénitentiaire de Tula, les détenus ordinaires sont désormais enfermés de force avec des "intouchables"», peut-on lire sur un canal Telegram dont les auteurs sont proches du groupe Wagner.

«Que ceux qui veulent échapper à cela signent un contrat avec le ministère de la Défense» Un canal Telegram proche de Wagner

Selon les dernières informations, il y a de moins en moins de volontaires pour le service militaire, car tout le monde sait à quel point les chances de survivre sur le front sont faibles. La direction de la prison inciterait donc vivement les détenus à partir au combat, car des règles nettement plus strictes seront bientôt appliquées à Tula.

Aucune source indépendante n'a pu confirmer la nouvelle. Le groupe Wagner et le ministère russe de la Défense se sont récemment disputés publiquement quant à l'attribution de munitions et de combattants. L'année dernière, la troupe d'Evgueni Prigojine, un proche de Poutine, a recruté plus de 20 000 détenus dans des prisons, dont la plupart sont présumés morts ou disparus en Ukraine.

La Russie manque de soldats

Depuis, le Kremlin a interdit au groupe Wagner de recruter d'autres détenus, car ils étaient trop importants pour l'économie de guerre. Ce n'est que lundi que le chef de Wagner s'est adressé au Kremlin dans une lettre demandant un soutien pour ses combattants à Bakhmout.

La Russie a besoin de nouveaux soldats. C'est une réalité. Depuis l'automne, le Kremlin aurait recruté plus de 300 000 hommes. Mais selon de nombreux experts militaires, l'offensive russe de printemps a déjà atteint son point culminant. Depuis janvier, la Russie a attaqué massivement au nord-est de l'Ukraine, dans la région de Louhansk ainsi qu'à Bakhmout et Vuhledar, plus au sud.

Malgré des pertes massives, la Russie n'a gagné du terrain qu'à Bakhmout, sans pour autant s'emparer entièrement de cette ville de la région de Donetsk. La semaine dernière, les médias russes ont rapporté que le Kremlin avait l'intention de recruter environ 400 000 anciens soldats sous contrat à partir du 1er avril.

Une autre technique pour forcer l'engagement

Lundi, le portail russe indépendant «Verstka» a fait état de nouvelles manœuvres de recrutement à Moscou. Les diplômés de l'Institut national de l'aviation se sont vu refuser leur diplôme s'ils ne s'engageaient pas dans l'armée russe. Les commissaires militaires étaient là pour veiller au grain. Un étudiant raconte: