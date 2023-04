Le patron du groupe Wagner marque des points

Les relations entre le chef du groupe de mercenaires mobilisé en Ukraine et Vladimir Poutine se sont dernièrement avérées tendues. Un événement semble néanmoins avoir rétabli la situation.

Dans la lutte pour la ville ukrainienne de Bakhmout, le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Evgueni Prigojine, pourrait à nouveau gagner en influence.

Il y aurait en effet des indices selon lesquels le ministère russe de la Défense envisagerait une collaboration plus étroite avec le groupe Wagner. C'est ce qui ressort d'un rapport du think tank américain Institute for the Study of War (ISW), qui publie régulièrement des analyses sur le déroulement de la guerre depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Le retour d'un homme clé

La conclusion du think tank s'appuie principalement sur un élément humain: le colonel-général Mikhai Teplinskij est de retour en Ukraine, dans un rôle toutefois non précisé. Il avait été limogé en janvier en raison de divergences d'opinions avec le commandant en chef russe Valeri Gerrasimov.

Ce retour pourrait se révéler payant pour Evgueni Prigojine, car il s'était publiquement rangé derrière Mikhai Teplinskij après son licenciement. Le fait que le Kremlin fasse désormais revenir le colonel-général indiquerait que les dirigeants russes veulent collaborer avec les mercenaires de Wagner pour la conquête de la ville ukrainienne de Bakhmout.

De plus, selon l'ISW, des blogueurs militaires russes rapportent que les combattants de Wagner sur place utilisent des chars T-90. Ce qui indiquerait que les dirigeants russes les dotent à nouveau de davantage de moyens modernes et veulent ainsi soutenir une prise accélérée de la ville.

Le ministère russe de la Défense et Evgueni Prigojine lui-même avaient déjà confirmé le 11 avril que les combattants de Wagner et les soldats russes étaient actifs ensemble dans la région.

Les mercenaires du groupe Wagner restent importants

Pour rappel, Evgueni Prigojine a longtemps été considéré comme un proche de Vladimir Poutine. Mais depuis le début de la guerre, il tente d'étendre son pouvoir en tant que chef du groupe Wagner. Cela a récemment provoqué des tensions répétées avec le maître du Kremlin. Evgueni Prigojine a par ailleurs critiqué le commandement de l'armée russe. De plus, ce dernier n'a jusqu'à présent pas pu tenir ses promesses de conquête de Bakhmout.

C'est à la suite de ces événements que Prigojine avait perdu tant son influence que son soutien de la part du Kremlin. Mais les combattants de Wagner ont de nombreux admirateurs en Russie, notamment parce que les journalistes de propagande les mettent en valeur et leur attribuent des avancées militaires décisives. En clair, pour Vladimir Poutine, les mercenaires sont restés et restent importants.

Les mercenaires de Wagner se battent sur de nombreux fronts, et sont considérés comme bien formés, expérimentés, et prêts à se battre. C'est ce qui les distingue de nombreuses recrues que le Kremlin a fait mobiliser pour le service militaire.

Un article qui a suscité la confusion

Ce n'est que la semaine dernière qu'un article de blog rédigé par Evgueni Prigojine a suscité la confusion. Dans cette publication, il serait écrit:

«Pour le pouvoir d'Etat et pour la société, il est aujourd'hui nécessaire de mettre un point final derrière l'opération militaire spéciale»

Même après plus d'un an, les cercles fidèles au Kremlin en Russie continuent généralement à ne qualifier la guerre que d' «opération militaire spéciale». Divers médias, dont plusieurs Ukrainiens, y ont vu un appel à la fin de la guerre.

Cependant, l'ISW a contesté cette lecture, qui résulterait surtout d'une traduction inexacte du texte. Evgueni Prigojine lui-même a commenté les propos peu après, soulignant qu'il avait avant tout demandé une «guerre honnête».

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Le pays attaqué a posé comme condition à la fin de la guerre, entre autres, le retrait de toutes les troupes russes de son territoire national et la reconquête de tous les territoires occupés.

