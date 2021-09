Les Kardashian reviennent officiellement dans vos vies dès cet automne

International

Les Kardashian reviennent dans une nouvelle émission cet automne



Image: Shutterstock

Les Kardashian reviennent dans vos vies dès cet automne

La famille la plus perchée de l'histoire de la télé-réalité est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Le tournage des épisodes vient de débuter et le premier d'entre eux devrait bientôt être diffusé.

Si vous pensiez que la fin de «Keeping Up With The Kardashian» mettrait un terme à la saga la plus suivie des Etats-Unis, vous vous mettiez le doigt dans l'œil. Le 24 septembre 2021, Kim Kardashian a publié dans sa story Instagram une photo qui a retourné internet: un set de microphone avec la mention «Jour 1».

Image: Instagram/cosmopilitan

Pour les médias américains, aucun doute. Cette date faisait référence au tournage de la nouvelle télé-réalité du clan Kardashian-Jenner. Une information confirmée ce week-end par l'une des sœurs, Khloe, sur les réseaux sociaux.

Si les informations concernant ce nouveau chapitre restent encore floues, Buzzfeed rapporte que celui-ci se concentrera davantage sur les jeunes femmes en tant qu'entrepreneures plutôt que sur les dramas familiaux, au grand dam de la majorité des fans.

«Dans cette nouvelle émission, vous nous verrez évoluer en famille. Je ne veux pas spoiler, mais nous serons fabuleux et tout le monde va regarder!» Disney Upfronts

Dès cet automne, ressortez les pop corn

Ce dont on est sûr, c'est que ce retour en force ne sera plus retransmis sur une chaîne de télévision, comme ça l'était avec «E!». Désormais, place aux plateformes de streaming dont «Hulu», groupe avec lequel les Kardashian auraient signé un contrat de plusieurs années, selon les informations de TMZ. Hulu n'est cependant disponible qu'aux Etats-Unis, mais la plateforme a assuré que l'émission serait également accessible à l'étranger via d'autres plateformes.

Côtés protagonistes, rien ne change. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kylie et Kendall seront au rendez-vous, pendant que Rob' (le frère qu'on ne voit jamais) sera toujours aux abonnés absents. Invitée sur le plateau d'Ellen DeGeneres, Kim Kardashian a récemment déclaré que les téléspectateurs pourraient suivre le premier épisode dès cet automne.

Le tournage de cette nouvelle émission survient trois mois seulement après la fin de «Keeping Up With The Kardashian». Le show qui suivait le quotidien complètement WTF des membres de la famille a duré 14 ans. Le 18 mars 2021, la 20ème saison annonçait le clap de fin d'un spectacle ayant redéfinit les codes de la télé-réalité familiale et marqué une génération entière dans le monde.

