Il se fait bombarder d'appels après la diffusion de «Squid Game»

La Corée du Nord semble vouloir frimer avec un missile hypersonique

Les missiles hypersoniques sont beaucoup plus rapides que les missiles balistiques et également plus difficiles à détecter par les systèmes de défense.

La Corée du Nord a testé avec succès un missile planeur hypersonique, a annoncé l'agence officielle KCNA. Elle a présenté cet essai comme une avancée technologique majeure.

L'essai, réalisé depuis la province de Jagang, dans le nord du pays, a «confirmé le contrôle de la navigation et la stabilité du missile». De même que «la manoeuvrabilité de son système de guidage et les caractéristiques de vol plané de l'ogive (la partie du missile contenant la charge destructive) hypersonique …