en partie ensoleillé22°
DE | FR
burger
International
Santé

Norvège: la princesse Mette-Marit a de nouveaux poumons

FILE - Norway&#039;s Crown Princess Mette Marit smiles during a reception for Norwegian athletes who competed in the Milan Cortina Paralympics, in Oslo, Friday, April 10, 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpi ...
La maladie de la princesse héritière Mette-Marit provoque des gênes respiratoires.Keystone

La princesse héritière de Norvège a de nouveaux poumons

Diagnostiquée d'une rare maladie pulmonaire, la princesse Mette-Marit, 52 ans, a subi une transplantation «réussie» à Oslo.
17.06.2026, 09:5917.06.2026, 10:01

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, atteinte d'une grave maladie pulmonaire, a subi une transplantation «réussie» des poumons, a annoncé mercredi le Palais royal. «La transplantation pulmonaire a jusqu'à présent été une réussite», a déclaré Arnt Fiane, chef de service au département de chirurgie thoracique de l'Hôpital national à Oslo, cité dans un communiqué du Palais.

La princesse de 52 ans a été diagnostiquée en 2018 d'une rare forme de fibrose pulmonaire, maladie qui provoque des gênes respiratoires et qui peut nécessiter une délicate transplantation quand les médecins estiment que le malade n'a plus qu'un à deux ans à vivre sans une telle intervention.

Hospitalisée plusieurs semaines

L'état de santé de Mette-Marit s'est nettement détérioré ces derniers temps et l'a obligée à alléger ses engagements officiels. Ses médecins avaient annoncé le 5 juin qu'elle avait été placée sur une liste d'attente en vue d'une transplantation, une opération de dernier recours.

Accusé de deux viols, le fils de la princesse de Norvège a été arrêté

«Nous sommes très heureux que tout se soit bien passé jusque-là», a dit Are Holm, chef de service au service de pneumologie de l'Hôpital national. «Comme pour tous les autres patients récemment greffés, la princesse héritière restera hospitalisée (...) pendant plusieurs semaines. Il s'agit d'une procédure standard destinée à ajuster les médicaments, gérer d'éventuelles complications et assurer la rééducation», a-t-il ajouté.

Son époux, le prince héritier Haakon, appelé à devenir un jour roi de Norvège, va alléger son programme d'activités pour être auprès d'elle durant cette période, a précisé le Palais. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
Les Kardashian ont joué les princesses au «mariage du siècle»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Hongrie prend une mesure forte pour empêcher le retour d'Orban
Le Parlement hongrois a adopté un texte visant à limiter le mandat des premiers ministres. Ceux-ci seront plafonnés à huit ans.
Les parlementaires hongrois ont voté lundi à une écrasante majorité l'inscription dans la constitution d'une limite de huit ans pour le mandat des premiers ministres, empêchant le retour du nationaliste Viktor Orban. Le texte, qui était l'une des promesses de la campagne du conservateur pro-UE Peter Magyar, pour rompre avec 16 années de pouvoir de Viktor Orban, a été adopté par le Parlement grâce à la majorité constitutionnelle dont dispose le parti Tisza au Parlement.
L’article