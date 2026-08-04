Vladimir Poutine mise sur de nouvelles voies d'approvisionnement pour son énergie. (Photo d'archive) Image: Dmitry Lovetsky / reuters

Poutine a trouvé un moyen simple pour contourner les sanctions

Vladimir Poutine mise sur sa flotte fantôme pour continuer à vendre son pétrole. Il veut désormais, par une manœuvre, également contourner les sanctions de l'Union européenne sur le gaz naturel liquéfié.

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Vladimir Poutine tente de contourner, par un stratagème, les sanctions annoncées par l'Union européenne à l'encontre du gaz naturel liquéfié (GNL) russe. Dans les colonnes du Financial Times, l'experte Irina Mironova, du New Energy Advancement Hub à Nicosie, à Chypre, est allée jusqu'à évoquer un «phénomène unique en son genre».

Les Etats de l'UE s'étaient mis d'accord cette année sur une interdiction d'importation du gaz naturel liquide (GNL) russe à partir de 2027. Les experts du secteur maritime observent désormais une manœuvre explosive.

Une tactique qui ne cherche pas à être discrète

Selon les données de l'observateur de navires Windward, Vladimir Poutine a fait vendre, rien que ces six derniers mois, huit méthaniers russes, qui continuent en réalité de naviguer pour lui, mais sous pavillon étranger. Le nombre de navires de la flotte fantôme de Moscou dédiée au GNL grimpe ainsi à 25 au total, dont deux bâtiments neufs.

En effet, les sanctions de l'UE ne concernent que les navires immatriculés en Russie. Les navires ayant changé de pavillon échappent ainsi aux restrictions.

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La Russie ne fait guère d'efforts pour dissimuler cette manœuvre. Les noms des navires en témoignent à eux seuls: ainsi, le pétrolier «Kosmos» devient tout simplement le navire «Space», les deux mots signifiant «espace».

Un pétrolier russe au chantier naval de Svesda (est). (Photo d'archive) Image: Service de presse de Zvezda Shipy via Imago

Un tour de vis de l'Union européenne

La Russie utilise déjà son système de flotte fantôme pour contourner les sanctions occidentales sur le pétrole. Les spécialistes dénombrent désormais environ un millier de navires. En référence au contournement des sanctions occidentales par deux autres pays, Irina Mironova explique au Financial Times:

«La flotte fantôme pour le transport de pétrole avait des précédents en Iran et au Venezuela»

Elle ajoute:

«Mais aucun autre pays n'avait atteint, au moment de l'imposition des sanctions, un niveau d'avancement technologique comparable.»

Les Etats de l'Union européenne ont donc renforcé, ces derniers mois, leur action contre la flotte fantôme de Vladimir Poutine. Ainsi, la France avait immobilisé, à l'automne dernier, un pétrolier russe au large de ses côtes. La semaine dernière, la marine italienne avait arraisonné deux autres navires en Méditerranée. (pri, trad. ysc)