L'Allemagne est l'un des plus gros consommateurs d'alcool au monde (image d'illustration). Image: Shutterstock

Les jeunes Allemands ne pourront plus boire d'alcool avec leurs parents

En Allemagne, les mineurs de plus de 14 ans peuvent consommer de l'alcool en public sous surveillance parentale. Une nouvelle loi va changer la donne.

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Le gouvernement allemand a adopté mercredi un projet de loi pour supprimer le droit à la consommation d'alcool sous surveillance parentale pour les mineurs de plus de 14 ans. L'objectif est de supprimer une dérogation qui autorise l'achat et la consommation en public de bière, de vin et de mousseux en présence des parents, à partir de 14 ans.

L'exception actuelle «réduit la protection des jeunes contre les conséquences sanitaires et sociales considérables de la consommation d'alcool», indique le projet de loi. Le texte évoque une «contradiction avec les objectifs du gouvernement fédéral en matière d'amélioration de la prévention des addictions».

Ce projet sera prochainement examiné par le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand.

10 litres d'alcool pur par habitant chaque année

Les caisses d'assurance maladie ont salué cette mesure comme une «contribution forte et importante» à la protection de la santé et à la prévention. «Plus les enfants et les adolescents s'abstiennent de consommer de l'alcool, mieux c'est pour leur santé», a déclaré Florian Lanz, porte-parole de la Fédération des caisses d'assurance maladie obligatoires (GKV).

«C'est précisément parce que l'alcool est largement accepté par la société que nous devons sans cesse nous rappeler que sa consommation est nocive pour la santé»

L'Allemagne est l'un des plus gros consommateurs d'alcool au monde, avec 10 litres d'alcool pur par habitant chaque année. Mais la consommation chute, particulièrement chez les jeunes générations. (jzs/ats/afp)