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Un quatrième décès lié à la rougeole recensé aux Etats-Unis

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Les vaccinations sont en baisse aux Etats-Unis alors que l'épidémie de rougeole fait rage.Image: EPA

Un quatrième décès lié à la rougeole recensé aux Etats-Unis

L'épidémie de rougeole a atteint un niveau jamais vu dans le pays en 35 ans. Quatre personnes sont décédées depuis le début de l'année. Elles n'étaient pas vaccinées.
16.09.2026, 06:5516.09.2026, 06:55

Les autorités de Pennsylvanie, Etat de l'est des Etats-Unis, ont confirmé mardi un quatrième décès lié à la rougeole, le dernier en date d'une épidémie qui a atteint un niveau jamais vu dans le pays en 35 ans.

Ces morts sont toutes survenues chez des individus non vaccinés, a précisé le ministère de la santé local dans un communiqué. Selon des communiqués de médecins légistes locaux, deux bébés trop jeunes pour être vaccinés sont morts, ainsi qu'une personne de 18 ans et une résidente de 40 ans.

Les Etats-Unis font face à la pire épidémie de rougeole depuis 33 ans
Les Etats-Unis font face à la pire épidémie de rougeole depuis 33 ans

Ces morts s'ajoutent à trois autres décès, dont deux enfants, décomptés aux Etats-Unis en 2025, date à laquelle a commencé l'actuelle épidémie.

Ces décès ont alimenté une vive dispute entre le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, et le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr, connu pour ses positions vaccinosceptiques. M. Shapiro l'a accusé mardi sur X d'alimenter des craintes non-justifiées sur le vaccin et d'invisibiliser ces morts.

«Discours mensonger»

Selon le gouverneur, le ministre aurait ordonné à la principale agence sanitaire du pays de ne pas comptabiliser ces quatre morts «sans doute, car elles ne collent pas avec son discours mensonger».

Des accusations que réfute Robert Kennedy Jr, qui dénonce pour sa part une «politisation» de ces décès dont il a remis en cause, pour certains, le lien avec la rougeole.

FILE - Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr., speaks during a meeting to sign an executive order about vaccines, Aug. 10, 2026, in the Oval Office of the White House in Washington. ...
Robert Kennedy Jr est connu pour ses positions vaccinosceptiques.Keystone

Depuis début 2026, plus de 3290 cas confirmés de cette maladie grave et contagieuse ont été dénombrés aux Etats-Unis dont près de 700 en Pennsylvanie, un niveau jamais vu depuis 1991.

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées et, dans certains cas, des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles, voire la mort.

La maladie fait son retour

La maladie avait été déclarée éliminée du pays en 2000 grâce à la vaccination, mais connaît depuis plusieurs années un retour en force, sur fond de baisse des taux de vaccination et de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires.

Bien que le vaccin soit obligatoire aux Etats-Unis, les Américains peuvent, dans une grande partie du pays, contourner la règle en invoquant des raisons religieuses, voire philosophiques. Ces dérogations non médicales ont bondi depuis la pandémie de Covid-19 et l'explosion de la désinformation vaccinale.

Avant la mise au point du vaccin au début des années 1960, la rougeole tuait des centaines d'enfants chaque année aux Etats-Unis. Elle continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde. (ats)

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