Près de la ligne du front, dans la région de Donetsk. Keystone

Kiev annonce mener une nouvelle offensive depuis plusieurs jours

L'armée ukrainienne a lancé une opération dans la région de Donetsk, a annoncé Kiev. Objectif: éviter l'encerclement des villes-clés de Sloviansk et de Kramatorsk.

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Un général ukrainien a indiqué qu'une offensive était en cours depuis plusieurs jours au nord de la ville de Lyman dans la région orientale de Donetsk. L'opération vise, selon des analystes militaires, à soulager la pression russe sur les villes-clés de Sloviansk et Kramatorsk.

Dans une vidéo publiée mardi, le général Andriï Biletsky, qui commande le 3e corps d'armée, a affirmé que l'opération, baptisée Vivaldi, avait permis pour l'instant de libérer plus de 10 km2 et de «nettoyer» 75 km2 où s'étaient infiltrées des unités russes.

«Grâce à une planification minutieuse et à l'héroïsme des soldats du 3e corps d'armée, un coup dur a été porté aux capacités de combat des 20e et 25e armées interarmes de la Fédération de Russie» Andriï Biletsky

L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces revendications de source indépendante.

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Eviter l'encerclement de Sloviansk et Kramatorsk

Selon plusieurs analystes militaires, cette opération vise à réduire un saillant russe d'environ 15 km de large situé au nord de la ville de Lyman et à une trentaine de kilomètres au nord de la ville-clé de Sloviansk.

Dans une note publiée le 12 septembre, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) expliquait que, si l'armée russe parvenait à prolonger ce saillant, elle pourrait accomplir un encerclement par le nord de Sloviansk et Kramatorsk, les deux principales villes de la région de Donetsk toujours sous le contrôle de Kiev.

Des soldats ukrainiens en action près de Kramatorsk. Keystone

Ces derniers jours, plusieurs observateurs militaires russes se sont inquiétés de l'offensive ukrainienne dans ce secteur.

La chaîne d'analystes militaires russes Rybar a indiqué dimanche que des combats se poursuivaient dans des localités dans le nord et dans le sud du saillant. «Les informations concernant l'ampleur de la progression des forces armées ukrainiennes restent contradictoires», a-t-il affirmé.

«Ce n'est que le début»

«Toutefois, de petits groupes adverses (ukrainiens, NDLR) continuent d'atteindre au moins la rivière Jerebets», qui délimite le saillant de Lyman, a poursuivi Rybar.

Le général ukrainien Andriï Biletsky a affirmé que de «nombreuses informations circulent désormais» affirmant que «l'objectif ultime de l'opération» était de libérer tout le territoire jusqu'aux rives de cette rivière.

«Mais notre opération s'appelle Vivaldi, et c'est bien connu, Vivaldi a quatre saisons. Et là ce n'est que la première (...) Il y aura de bonnes nouvelles, mais pour l'instant, nos actions exigent le silence», a-t-il poursuivi. (ats)