Déjà 1000 décès de plus que la normale recensés en France

La vague de chaleur a particulièrement causé des dégâts dans la région parisienne (photo d'illustration). Keystone

Les effets de la vague de chaleur actuelle se font ressentir en France, où une augmentation de 1000 décès par rapport à la normale a été constatée depuis mercredi.

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Depuis mercredi, un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France, a annoncé dimanche l'agence nationale Santé publique France (SpF). Le phénomène touche principalement les plus de 65 ans et les décès à domicile ont augmenté de 40%. Le bilan réel risque de s'alourdir encore, a-t-elle averti, alors que s'achève une canicule exceptionnelle par son intensité.

Plus intense qu'en 2003

La France retrouve dimanche des températures plus respirables après 11 jours de canicule historique, d'ores et déjà considérée comme plus intense que l'épisode emblématique de 2003, mais l'effet à retardement de la chaleur sur les organismes maintient les hôpitaux sous forte tension et fait craindre une forte surmortalité.

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Aucun bilan chiffré n'avait pour l'heure été donné, mais la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a déjà prévenu samedi qu'un nombre de décès «supérieur à la normale» était observé.

Le bilan de Santé publique France donne ainsi une première idée de cette mortalité, même si elle reste très partielle. L'agence de santé publique fait courir ses observations à partir de mercredi, date où la canicule s'est intensifiée avec des températures dépassant 40°C à travers le territoire. L'agence indique:

«Plus de 1200 décès de toutes causes ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1400 décès quotidiens l'ont été les 25 juin et 26 juin. A titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1000 décès par jour en avril/mai»

Au total, depuis mercredi, cela pointe déjà vers un millier de décès de plus que la moyenne, même s'ils ne sont pas en l'état officiellement attribuable à la chaleur. Mais le bilan sera probablement plus lourd, puisque certains effets mettent parfois des jours à se faire sentir.

Toutes les classes d'âge touchées

L'augmentation des décès concerne «toutes les classes d'âges, rappelant que les effets de la canicule peuvent affecter toute la population», constate SpF. «Néanmoins 85% des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus».

Surtout, «une augmentation particulièrement marquée des décès à domicile est observée – de l'ordre de 40% -, particulièrement en Ile-de-France», remarque l'agence, un phénomène déjà évoqué par les autorités sanitaires. (btr/ats)