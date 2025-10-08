brouillard
DE | FR
burger
International
Santé

Les femmes présentent un risque génétique plus élevé de dépression

Les femmes présentent un risque génétique plus élevé de dépression
Le trouble dépressif touche plus de 300 millions de personnes dans le monde (illustration).Image: Shutterstock

Les femmes présentent un risque génétique plus élevé de dépression

Selon l'une des plus vastes études sur le sujet, les femmes présentent près de deux fois plus de marqueurs génétiques liés à la dépression que les hommes. Pourtant, bon nombre de médicaments actuellement disponibles se concentrent sur ces derniers.
08.10.2025, 06:5408.10.2025, 06:54

Les femmes sont génétiquement plus exposées aux risques de troubles dépressifs que les hommes, révèlent des chercheurs australiens dans une étude publiée mercredi par la revue Nature Communications. Ce constat pourrait changer la façon de traiter cette maladie.

Dans le cadre de cette étude, évaluée par les pairs et présentée comme l'une des plus vastes jamais réalisées dans ce domaine, les scientifiques ont analysé l'ADN de près de 200 000 personnes souffrant de dépression afin d'identifier des «marqueurs» génétiques communs.

«Nous vivons dans une société de privation de sommeil» en Suisse

Les femmes présentaient près de deux fois plus de marqueurs génétiques liés à la dépression que les hommes, selon le projet mené par l'Institut de recherche médicale Berghofer en Australie.

«Identifier les facteurs génétiques communs et spécifiques chez les hommes et les femmes nous permet de mieux comprendre les causes de la dépression et ouvre la voie à des traitements plus personnalisés», a expliqué la chercheuse Jodi Thomas dans un communiqué.

Influence sur le métabolisme

Les chercheurs ont identifié environ 13 000 marqueurs génétiques liés à la dépression chez les femmes, contre 7000 chez les hommes.

Certaines de ces différences génétiques pourraient également influencer le métabolisme ou la production d'hormones.

«Nous avons découvert certaines différences génétiques qui pourraient nous aider à expliquer pourquoi les femmes souffrant de dépression présentent plus souvent des symptômes métaboliques, comme des variations de poids ou des changements dans leur niveau d'énergie», a déclaré Jodi Thomas.

«Les maladies féminines ne sont souvent pas prises au sérieux»

Le trouble dépressif est l'un des troubles mentaux les plus répandus. Il touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.

«Jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'études fiables pour expliquer pourquoi la dépression affecte différemment les femmes et les hommes, dont le rôle possible de la génétique», a affirmé la chercheuse Brittany Mitchell.

«De plus en plus d'articles montrent que bon nombre de médicaments actuellement développés – et les recherches menées à ce jour- se concentrent principalement sur les hommes», a-t-elle ajouté. (ats)

Et voici d'autres articles sur la santé, par ici!
«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
de Alberto Silini
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
de Alyssa Garcia
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
2
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
de Alberto Silini
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Les enfants Jubillar sont un «indice de culpabilité» contre leur père
L'affaire Jubillar n'a pas fini de secouer la France. Les témoignages recueillis auprès des enfants, notamment, permettent de dresser un portrait peu glorieux du principal suspect, Cédric Jubillar, le père de famille.
Au procès de Cédric Jubillar, jugé pour le meurtre de son épouse Delphine, les enfants du couple sont absents des bancs des parties civiles, mais il ne se passe pas un jour sans que leurs noms ne résonnent dans le palais de justice d'Albi.
L’article