Santé

Le don d'organes n'a pas augmenté en 2025

Pourquoi les dons d'organes pourraient augmenter en Suisse en 2027

L&#039;op
Il y a eu 569 opérations de transplantation d'organes en Suisse en 2025.Keystone
Les chiffres de la transplantation sont restés stables en Suisse en 2025. Lueur d'espoir, l'importation depuis l'Europe a permis d'améliorer le nombre de bénéficiaires dans notre pays.
22.01.2026, 12:4122.01.2026, 12:42

En Suisse, 185 personnes ont fait don de leurs organes après leur décès en 2025. Un nombre presque similaire à 2024, qui a compté 187 donneurs. Grâce à des partenaires européens, le nombre d’organes transplantés a légèrement augmenté.

Au 31 décembre, la liste d’attente pour un don vital comprenait 1325 personnes, a annoncé jeudi Swisstransplant dans un communiqué. Parmi elles, 67 sont décédées l’année dernière. Ces chiffres sont semblables à ceux de 2024, quand 1331 personnes attendaient un don et parmi lesquelles 75 étaient décédées.

La Suisse importe beaucoup d'organes

Toutefois, le nombre d’organes donnés a augmenté en 2025, «grâce à la bonne coopération avec des partenaires européens», explique Swisstransplant. Ainsi, 30 organes de plus ont été transplantés cette année, soit 569 au total.

La Suisse fait notamment partie «des Etats membres les plus actifs» au sein de l’European Organ Exchange Organization, aussi nommée plateforme FOEDUS. En 2025, elle a importé 69 organes, pour 25 exportés. L’activité de transplantation a quadruplé grâce à la plateforme ces cinq dernières années, selon le communiqué.

[Image symbolique, pas de don d&#039;organe dans la boote de don d&#039;organes] Une glaciere de Swiss transplant qui sert a transporter des organes pour une transplantation est photographiee a la sor ...
Cette glacière de Swisstransplant sert à transporter des organes.Image: KEYSTONE

Le consentement présumé approche

Swisstransplant annonce se préparer à l’entrée en vigueur du consentement présumé au sens large, avec l’Office fédéral de la santé publique et le personnel hospitalier. La Confédération prévoit de mettre en place en cours d’année le registre du don d’organes et de tissus adopté en 2022 par le peuple. Le consentement présumé doit entrer en vigueur six mois plus tard.

A propos du consentement présumé👇

De Genève à Berne à pied pour défendre le don d’organes

Franz Immer, directeur de Swisstransplant, regrette un taux de refus particulièrement élevé en Suisse lors de l’entretien avec les proches, par rapport aux autres pays. Avec l’application du consentement présumé, «nous espérons une amélioration de ce taux au plus tôt au printemps 2027», indique-t-il. (btr/ats)

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
