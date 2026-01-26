Du lait infantile rappelé chez Migros
Des produits Babybio Optima vendus dans des coopératives Migros sont rappelés en raison de la présence possible de la «toxine cérulide».
Le lait infantile Babybio Optima, produit par la société française Vitagermine et en vente exclusivement dans les magasins des coopératives Migros Genève, Neuchâtel-Fribourg, Vaud et Valais, a fait l'objet d'un rappel.
Le rappel du lait premier âge «est une simple mesure de précaution en raison de la présence possible de la toxine cérulide», rapporte Migros dans un communiqué paru lundi.
Les clients ayant acheté le produit concerné doivent le rapporter dans un magasin Migros. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse