Du lait infantile rappelé chez Migros

Des produits Babybio Optima vendus dans des coopératives Migros sont rappelés en raison de la présence possible de la «toxine cérulide».

Le lait infantile Babybio Optima, produit par la société française Vitagermine et en vente exclusivement dans les magasins des coopératives Migros Genève, Neuchâtel-Fribourg, Vaud et Valais, a fait l'objet d'un rappel.

Image: Migros

Le rappel du lait premier âge «est une simple mesure de précaution en raison de la présence possible de la toxine cérulide», rapporte Migros dans un communiqué paru lundi.

Les clients ayant acheté le produit concerné doivent le rapporter dans un magasin Migros. (jzs/ats)