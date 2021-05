International

Des graines cachées en 1879 ont germé aujourd'hui après une mystérieuse expérience

Après avoir dormi dans des bouteilles enterrées pendant 142 ans, 11 graines ont germé sur le campus de la Michigan State University. C'est l'une des expériences les plus longues du monde. Quatre questions pour comprendre.

Mais pourquoi deux feuilles d'une minuscule plante ont-elles tant ému les chercheurs de l'Université du Michigan? Parce que la graine, dont elle est issue, avait au bas mot 142 ans. C'est donc une plante toute jeune, mais aussi très vieille. Dingue non?

«C'était un moment incroyable.»

Comment a débuté cette expérience?

On rembobine. En 1879, le botaniste William James Beal avait cueilli cette graine (et des milliers d'autres) de différentes plantes, dans et autour d'East Lansing, dans le Michigan. C'est là 👇.

Le chercheur les a ensuite cachées dans des bouteilles et enterrées dans un endroit secret sur le campus de l'État du Michigan, explique le New York Times. Son but? Apprendre après combien de temps une graine pouvait germer après des décennies ou même des siècles de dormance.



Comment les graines ont été retrouvées?

Equipés pour l'aventure (lampes frontales et pelles), le prof Lowry et quatre collègues se sont faufilés sous le couvert de la nuit pour déterrer l'une des bouteilles et planter son contenu, poursuivant ainsi l'une des expériences les plus longues au monde:

Et il se trouve que, parmi les nombreuses graines récoltées, celles d'une Molène blattaire – une grande herbe aux jolies fleurs – est devenue la star de l'expérience. Aujourd'hui, cette fleur (qui ressemble à ça 👇) vit dans les champs en Europe et en Amérique du Nord.



Margaret Fleming, chercheuse postdoctorale et membre de l'équipe, a commenté: «Certains d'entre eux poussent comme si le temps ne s'était pas écoulé».

A quoi ça sert de faire germer ces graines?

Bien qu'il soit difficile de tirer de nombreuses conclusions à ce stade, le fait que des plantes aient poussé après une si longue période de dormance est «incroyable», a déclaré le Dr Lowry.

Mais la résistance de blattaria – qui est une espèce non indigène (elle vient d'Europe) et envahissante – a des implications importantes pour la conservation de la flore indigène, soulignent les chercheurs. En effet, si des espèces comme celle-ci peuvent survivre sous terre pendant des décennies, voire des siècles, elles peuvent réapparaître sur des terres que l'on tente de transformer en habitat pour sauver les plantes indigènes et les concurrencer.

«Cela réserve des surprises et peut-être même des défis aux projets de restauration à long terme.»

Et maintenant l'expérience continue?

Maintenant que la dernière bouteille de semences a été récoltée avec succès, l'équipe a hâte d'en semer de nouvelles. Cette expérience est censée se terminer en 2100, «le moment est venu» de commencer à préparer la suite, a déclaré Frank Telewski, professeur de biologie végétale à l'université et membre le plus ancien de l'expérience Beal.

Le cœur de l'expérience restera le même: des graines, des bouteilles et du temps. Toutefois, ils pourraient dire adieu au côté expérience secrète et bouteilles enterrées connues des seuls initiés au profit de sites sûrs et prévus à cet effet. On perdra un peu en magie, mais rendez-vous dans 79 ans.