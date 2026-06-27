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Séismes au Venezuela: l’accès à la zone la plus sinistrée restreint

Séismes au Venezuela: l’accès à la zone la plus sinistrée restreint

Après les violents séismes qui ont frappé le nord du Venezuela, les autorités ont limité l’accès à l’Etat de La Guaira pour faciliter les secours.
27.06.2026, 07:4227.06.2026, 07:42
epa13068187 People conduct search operations in an area affected by an earthquake in La Guaira, Venezuela, 26 June 2026. Venezuelan Interior Minister Diosdado Cabello announced that access to La Guair ...
Le bilan atteint au moins 920 morts, tandis que plus de 50'000 personnes sont portées disparues.Keystone

Le Venezuela a restreint vendredi soir l'accès à la zone la plus touchée par les puissants séismes survenus mercredi, a annoncé le ministre de l'intérieur, Diosdado Cabello à la télévision. La catastrophe a fait au moins 920 morts et plus de 50'000 disparus.

L'accès à l'Etat de La Guaira (nord) sera «restreint à partir de 20h00», (02h00 en Suisse), a-t-il déclaré. Un peu plus tôt, la présidente par intérim Delcy Rodriguez avait demandé à la population de ne pas se déplacer vers La Guaira, à environ 40 kilomètres de Caracas, afin de faciliter les opérations de sauvetage.

Le bilan du séisme s'alourdit encore dramatiquement au Venezuela

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le nord du pays mercredi ont laissé un paysage de dévastation, avec d'innombrables immeubles effondrés, en particulier à La Guaira, une localité côtière voisine de Caracas, où la population dénonce la faiblesse de l'action du gouvernement dans les opérations de sauvetage.

Un groupe de riverains et de proches de personnes prises au piège sous les décombres d'un immeuble de Caracas a hué Rodriguez, a constaté une journaliste de l'AFP.

«Ça suffit de faire campagne politique au milieu d'une tragédie comme celle que nous vivons.»

Le gouvernement est accusé de ne «rien faire pour le peuple». A La Guaira, beaucoup d'immeubles ne sont plus que montagnes de gravats.

Bilan très lourd redouté

Le nombre de morts dans les séismes qui ont frappé le Venezuela est passé à 920 vendredi, a annoncé le président du Parlement, Jorge Rodriguez.

A Genève, le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré que plus de 50'000 personnes étaient portées disparues. «Il s'agit d'une opération de secours extrêmement complexe», a-t-il prévenu, estimant que le bilan pourrait:

«S'alourdir considérablement»

Les premières équipes de secouristes étrangers ont commencé à intervenir dans ce pays en crise, au système de santé en piteux état. Mais les opérations de sauvetage progressent lentement et des corps restent encore visibles sous les décombres. (dal/ats/afp)

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